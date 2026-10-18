Liverpool'a çifte sakatlık şoku!

Liverpool'un Premier League'de Brentford'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği olaylı karşılaşmada yaşanan sakatlıklar, galibiyet sevincine gölge düşürdü.
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Teknik direktör Andoni Iraola, arka adale sakatlığı yaşayan Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.
SZOBOSZLAI'NİN SAKATLIĞI TEKRARLADI
Takımın ikinci kaptanı Szoboszlai, Liverpool'un önceki iki maçında oynamasına engel olan sakatlığının tekrarlaması üzerine ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Frimpong ise yalnızca altı dakika sahada kalabildi. Benzer bir sorun yaşayan Hollandalı futbolcu, sekerek kenara geldi.
Her iki oyuncunun da sakatlıklarının boyutunun belirlenmesi için görüntüleme tetkiklerinden geçirileceği belirtildi.
IRAOLA: "TOPARLANMAK İÇİN YETERLİ FIRSATIMIZ OLMADI"
Karşılaşmanın ardından konuşan Iraola, yoğun maç takviminin kadro tercihlerini zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çarşamba günü Avusturya'da LASK'a karşı deplasmanda oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından döndükten sonra çok hassas bir durumdaydık. Gece geç saatlerde geri geldik ve muhtemelen gerektiği gibi toparlanma fırsatı bulamadık."
"Bu nedenle, iki maçta da ilk 11'de oynayan ve çok yorgun olan futbolcularla, sakatlıktan dönen ancak durumlarından yüzde 100 emin olmadığınız oyuncular arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz."
"DOM VE JEREMIE'Yİ BİR SÜRE KAYBEDECEĞİZ"
Szoboszlai ve Frimpong'un durumuna ilişkin bilgi veren Iraola, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dom aynı sakatlığı yeniden hissetti. Dolayısıyla o sakatlık muhtemelen yeterince iyileşmemişti. Onun için daha fazla zamana ihtiyacımız olacak."
"Jeremie'nin yaşadığı ise yeni bir sakatlık. Geçen gün oynadığımız maçı kramplarla tamamlamıştı. Rakip 10 kişi kaldığı için hücumda Ronald'dan (Araujo) daha fazla katkı verebileceğini düşündüm ve onu oyuna aldım."
"Ardından Victor (Munoz), sağ bekte çok iyi oynadı. Ancak sonuç olarak Dom ve Jeremie'den bir süre yararlanamayacağız."
Liverpool'a çifte sakatlık şoku!
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Brentford karşılaşmasında sakatlanan Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Liverpool'un Premier League'de Brentford'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği olaylı karşılaşmada yaşanan sakatlıklar, galibiyet sevincine gölge düşürdü.
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Teknik direktör Andoni Iraola, arka adale sakatlığı yaşayan Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.
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