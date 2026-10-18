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Prosinecki'den Galatasaray'a eleştiri: "Kazandı ama ikna etmedi"

Teknik direktör Robert Prosinecki, Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 11:51
Haber: AA
Prosinecki'den Galatasaray'a eleştiri: 'Kazandı ama ikna etmedi'
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Robert Prosinecki, Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetini oyun kalitesi açısından Fanatik'e değerlendirdi.

"Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki performansını yalnızca galibiyet üzerinden değerlendirmek büyük hata olur. Okan Buruk'un takımında ciddi bir oyun organizasyonu problemi var. Torreira'nın yokluğunda Lemina Sara ikilisi merkezde yeterli dengeyi kuramadı. Sara'nın pas bağlantısı oluşturma çabası, hücumdaki hareketsizlik nedeniyle karşılık bulmadı. Batrakov da Osimhen'le orta saha arasında beklenen bağlantıyı sağlayamadı."

"TOP VAR, TEHDİT YOK"

"İlk yarıda yüzde 65 topa sahip olan Galatasaray'ın 8, Gençlerbirliği'nin 9 şut çekmesi çok şey anlatıyor. Sane'nin kaptırdığı top sonrası Salih Uçan'ın direğe takıldığı pozisyon, hücum yerleşimindeki savunma zaafının göstergesiydi. Thalisson'un kafa vuruşu da duran top savunmasındaki konsantrasyon eksikliğini ortaya çıkardı. Osimhen'in kafa vuruşu ve Batrakov'un kaçırdığı fırsat ise hücumdaki verimsizliğin diğer yüzüydü."

"KULÜBEDEN GELEN HAYAT"

"Okan Buruk'un 61'de Sane'nin yerine aldığı Leao'yu 77'de çıkarıp Deniz Gül'ü oyuna sürmesi gecenin en kritik kararıydı. Galibiyet golünde Batrakov'un topu kazanması, Yunus'un pası ve Deniz'in kararlı koşusu belirleyici oldu. Ancak vuruşta İrfan Can'ın hatasının da payı vardı. Galatasaray kazandı ama ikna etmedi. Okan Buruk'un çözmesi gereken mesele artık yalnızca oyuncu tercihleri değil; merkezdeki mesafeler, top kaybı sonrası reaksiyon ve hücumdaki kolektif hareketlilik. Çünkü her maçta 88. dakikada bir kurtarıcı çıkmayabilir."

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