Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nı 4. sırada tamamladı!

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 2026 sezonunu genel klasmanda 4. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonanın 12. ve son ayağı, İspanya'daki Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirildi.
Pata Yamaha Ten Kate Takımı adına yarışan Can Öncü, sezonun son mücadelesini de 4. sırada bitirdi.
SON YARIŞ KIRMIZI BAYRAKLA DURDURULDU
Jerez'de gerçekleştirilen sezonun son yarışı, bitime 4 tur kala kırmızı bayraklarla durduruldu.
Yarış sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol Jeremy Alcoba birinci sırada yer aldı.
Alcoba'nın takım arkadaşı İsviçreli Dominique Aegerter ikinci, WRP takımından İtalyan Matteo Ferrari ise üçüncü oldu.
Milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 4. sırada tamamladı.
BAHATTİN SOFUOĞLU 16. OLDU
Şampiyonada mücadele eden bir diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise sezonun son yarışında 16. sırada yer aldı.
QJ Motor fabrika takımı adına yarışan Sofuoğlu, Jerez'deki mücadeleyi bu dereceyle tamamladı.
CAN ÖNCÜ SEZONU 4. SIRADA BİTİRDİ!
Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü Can Öncü, 2026 sezonunda topladığı 263 puanla Dünya Supersport Şampiyonası genel klasmanında 4. sırada yer aldı.
2026 SEZONUNUN ŞAMPİYONU ALBERT ARENAS!
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu, 389 puana ulaşan AS BLU CRU takımının İspanyol sürücüsü Albert Arenas oldu.
EASTROC ZXMOTO Evan Bros Fabrika takımından Fransız Valentin Debise, 308 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi.
Kawasaki WorldSSP takımından Jeremy Alcoba ise 274 puanla üçüncü sırada yer aldı.
DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI 2026 GENEL KLASMANI (İLK 4)
1. Albert Arenas – 389 puan
2. Valentin Debise – 308 puan
3. Jeremy Alcoba – 274 puan
4. Can Öncü – 263 puan
Pata Yamaha Ten Kate Takımı adına yarışan Can Öncü, sezonun son mücadelesini de 4. sırada bitirdi.
SON YARIŞ KIRMIZI BAYRAKLA DURDURULDU
Jerez'de gerçekleştirilen sezonun son yarışı, bitime 4 tur kala kırmızı bayraklarla durduruldu.
Yarış sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol Jeremy Alcoba birinci sırada yer aldı.
Alcoba'nın takım arkadaşı İsviçreli Dominique Aegerter ikinci, WRP takımından İtalyan Matteo Ferrari ise üçüncü oldu.
Milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 4. sırada tamamladı.
BAHATTİN SOFUOĞLU 16. OLDU
Şampiyonada mücadele eden bir diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise sezonun son yarışında 16. sırada yer aldı.
QJ Motor fabrika takımı adına yarışan Sofuoğlu, Jerez'deki mücadeleyi bu dereceyle tamamladı.
CAN ÖNCÜ SEZONU 4. SIRADA BİTİRDİ!
Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü Can Öncü, 2026 sezonunda topladığı 263 puanla Dünya Supersport Şampiyonası genel klasmanında 4. sırada yer aldı.
2026 SEZONUNUN ŞAMPİYONU ALBERT ARENAS!
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu, 389 puana ulaşan AS BLU CRU takımının İspanyol sürücüsü Albert Arenas oldu.
EASTROC ZXMOTO Evan Bros Fabrika takımından Fransız Valentin Debise, 308 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi.
Kawasaki WorldSSP takımından Jeremy Alcoba ise 274 puanla üçüncü sırada yer aldı.
DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI 2026 GENEL KLASMANI (İLK 4)
1. Albert Arenas – 389 puan
2. Valentin Debise – 308 puan
3. Jeremy Alcoba – 274 puan
4. Can Öncü – 263 puan