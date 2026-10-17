Haber Tarihi: 17 Ekim 2026 17:57 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 17:57

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz izle canlı link

Fenerbahçe Alanyaspor maçı şifresiz bein sports 1 linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Alanyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz izle canlı link
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Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM


Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı son iki maçta Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Hafta içinde UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku



Corendon Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Bedirhan, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Ivan Cedric, Hagi 



FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Ameliyat olduğu için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin ise Alanyaspor karşılaşmasında sahaya çıkması bekleniyor. Diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçında kadroya alınmayan Asensio'nun yeniden forma giymesi planlanırken, dizine aldığı darbe nedeniyle İngiltere'de süre alamayan Kante de görev yapabilecek.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde İstanbul'da oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü beraberlikle sonuçlanırken, Akdeniz temsilcisi bir kez sahadan üç puanla ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe 22 gol kaydederken, kalesinde 9 gol gördü. İki takımın İstanbul'da oynadığı son lig maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 7 galibiyet elde etti. Bu süreçte 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, Alanyaspor bir kez kazandı.

Alanyaspor, 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından oynanan son 9 lig maçında rakibine yenilmedi.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI GOLLERİ İZLE



FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig'de son iki maçını farklı skorlarla kazanan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 8-0, Çaykur Rizespor deplasmanında ise 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında yaşadığı 6-0'lık yenilginin ardından taraftarı önünde kazanmak istiyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Alanyaspor karşısında üç puan alarak hem ligdeki galibiyet serisini devam ettirmeyi hem de hafta içindeki mağlubiyetin etkilerini geride bırakmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR 21. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde ederken, 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada rakibini mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 44 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. İki takım, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleyle ligde 21. kez kozlarını paylaşacak.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısındaki en farklı lig galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-0'lık skorla elde etti. İki takım arasındaki resmi maçlarda en farklı sonuç ise Türkiye Kupası'nda ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 23 Ocak 2008'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı 10-3 kazandı.

Alanyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini 16 Eylül 2019'da aldı. Akdeniz temsilcisi, söz konusu mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti.

 

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