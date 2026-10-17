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Aston Villa, Fenerbahçe sonrası Newcastle'ı da yıktı!

Aston Villa, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Newcastle deplasmanına çıktı ve kazanarak yoluna devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 21:28 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 21:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Aston Villa, Fenerbahçe sonrası Newcastle'ı da yıktı!
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Newcastle United ile Aston Villa, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe galibiyeti sonrası zorlu bir deplasmana çıkan Aston Villa, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Johan Manzambi kaydetti. İsviçreli futbolcunun golünde asisti Joao Gomes yaptı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Aston Villa, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve zorlu deplasmandan üç puanla ayrıldı.

MANZAMBI'NİN SERİSİ DEVAM EDİYOR!

Aston Villa'nın galibiyet golüne imza atan Johan Manzambi, ilk 11'de başladığı karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

İsviçreli futbolcu, Aston Villa formasıyla ilk 11'de başladığı dört karşılaşmanın tamamında skor katkısı sağlamayı başardı.

Johan Manzambi'nin ilk 11'de başladığı maçlardaki performansı:

Tottenham: 1 gol, 1 asist
Brentford: 1 asist
Fenerbahçe: 1 gol
Newcastle United: 1 gol

Manzambi, söz konusu dört karşılaşmada toplam 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ASTON VILLA 8 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle Premier League'de puanını 8'e yükselten Aston Villa, 12. sıraya çıktı.

Evinde mağlup olan Newcastle United ise 8 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Aston Villa, Premier Lig'in gelecek haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Manchester City'yi ağırlayacak. Unai Emery ve ekibi, 21 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Viking'i konuk edecek.

Newcastle United ise 25 Ekim Pazar günü Crystal Palace deplasmanına çıkacak.

Aston Villa'nın son 5️⃣ maçı:

✅ 1-3 🆚 Coventry (Lig Kupası)
✅ 2-3 🆚 Tottenham (PL)
🤝 2-2 🆚 Brentford (PL)
✅ 6-0 🆚 Fenerbahçe (UCL)
✅ 0-1 🆚 Newcastle United (PL)

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