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Okan Buruk'a Barış Alper mesajı!

Milliyet Spor yazarı Osman Şenher, Gençlerbirliği-Galatasaray maçını köşesinde değerlendirdi.

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calendar 18 Ekim 2026 10:47
Fotoğraf: AA
Okan Buruk'a Barış Alper mesajı!
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Milliyet Spor yazarı Osman Şenher, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "OKAN HOCA BU TAKIMI NASIL TOPARLAYACAK"

"Son dakikada gelen galibiyet golü tabii ki Galatasaray taraftarlarını mutlu etti. Oyunun geneline baktığımız zaman 330 milyon euroluk takımın futbolu, Gençlerbirliği'nden daha iyi değildi.Bilemiyorum Okan hoca bu takımı nasıl toparlayacak? Başkentte Uğurcan kalesinde devleşmese, kırmızı-siyahlılar girdiği gol pozisyonlarındaki son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa, sarı-kırmızılı renklere gönül verenler çok üzüleceklerdi."

"BU FORMAYI GİYMEK O KADAR KOLAY OLMAMALI"

"Defansa bakıyorum Sanchez ayakta sallanıyor. Sallai hiç yok. Eren'in ne yaptığı belli değil. Sol taraftan hücuma çıkıyor, yaptığı orta auta gidiyor. Pes be arkadaş! Sen Galatasaray forması giyiyorsun. Bu formayı giymek o kadar kolay olmamalı."

"YA SAĞ BEK OYNAYACAK VEYA KESİLECEK"

"Barış Alper'in etkisi sıfır. Ya sağ bek oynayacak veya kesilecek başka çaresi yok, çünkü bu tempoyla maç kazandıramaz. Sara, evlere şenlik. Bu çocuk ne kadar güzel oynuyor, koşup mücadele ediyordu, defansından top çıkartıyordu. Ayrıca çok da güzel gol vuruşları yapıyordu. Bu sezon Sara da kayboldu."

"KENDİSİNİ SEYRETMEK KEYİF VERİYOR"

"Lemina'dan ekstra bir şey çıkmıyor. İyi ki Batrakov alınmış. Bu çocuk sahanın tamamında oynuyor. Dün de Uğurcan ile beraber takımın en iyisiydi. Gerçekten kendisini seyretmek keyif veriyor. Sahanın her yerinde basıyor ve arkadaşlarına pas veriyor. Dilerim böyle devam eder. Sane gayretli ama bir işe yaramıyor. Yunus oyuna girip Sane'nin yerini aldıktan sonra daha etkili oldu. Hırsıyla takımına daha çok katkı verdi."

"GALATASARAY'DA SORUN VAR"

"Yani anlayacağınız Galatasaray'ın futbolunda büyük sorun var. Gençlerbirliği ise başa baş mücadele etti. Daha çok gol pozisyonuna girdi. Kaleci İrfan Can hatalı bir gol yemese, maç berabere bitecekti. Ankara ekibi sergilediği futbolla yenilgiyi hak etmedi."

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