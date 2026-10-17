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Altekma, Spor Toto'yu 2-0'dan gelerek 3-2 mağlup etti!

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma, sahasında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kaybeden İzmir temsilcisi, üst üste üç set kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Altekma, Spor Toto'yu 2-0'dan gelerek 3-2 mağlup etti!
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Altekma, sahasında Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

ALTEKMA'DAN 2-0'DAN GERİ DÖNÜŞ!

Karşılaşmanın ilk setini 29-27 kazanan Spor Toto, ikinci sette de rakibine 25-21 üstünlük sağlayarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette etkili bir performans sergileyen Altekma, rakibine 25-9 üstünlük kurarak farkı bire indirdi.

Dördüncü seti de 27-25 kazanan İzmir temsilcisi, karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Büyük çekişmeye sahne olan beşinci seti 15-13 önde tamamlayan Altekma, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

154 DAKİKALIK MÜCADELE

Toplam 154 dakika süren karşılaşmada Altekma, iki set geriye düşmesine rağmen geri dönüşe imza atarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gani Arslan

Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Özgür Karababa, Berk Dilmenler, Ewert (Baha Akçagöz, Tuna Uzunkol, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Zonca, Oğuzhan Tarakçı)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Jaime, Vasina, Yunus Emre Tayaz (Hasan Yeşilbudak, Melih Sıratça, Kaan Bülbül, İzzet Ünver, Tarık Erginay, Mehmet Ege Biber, Muhammet Aray, Berk Şentürk)

Setler: 27-29, 21-25, 25-9, 27-25, 15-13

Süre: 154 dakika

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