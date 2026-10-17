Roma, Genoa'yı devirdi! İki haftalık hasret sona erdi

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Roma, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek ligde iki hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.
SANTIAGO CASTRO PERDEYİ AÇTI!
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Roma, 50. dakikada öne geçti.
Ceza sahasında topla buluşan Santiago Castro, kalecinin kalesini terk ettiğini fark ederek yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
EMANUELE LULLI FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Ev sahibi ekip, 68. dakikada Emanuele Lulli'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ceza sahasında çekilen şutun ardından savunmadan seken topu takip eden Lulli, yakın mesafeden yaptığı vuruşla boş kaleye gönderdi: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
ROMA İKİ HAFTA SONRA KAZANDI!
Serie A'da iki haftadır galibiyet alamayan Roma, Genoa karşısında kazanarak puanını 17'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı.
Bu sezon 6. mağlubiyetini yaşayan Genoa ise 4 puanla 19. sırada kaldı.
SANTIAGO CASTRO PERDEYİ AÇTI!
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Roma, 50. dakikada öne geçti.
Ceza sahasında topla buluşan Santiago Castro, kalecinin kalesini terk ettiğini fark ederek yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
EMANUELE LULLI FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Ev sahibi ekip, 68. dakikada Emanuele Lulli'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ceza sahasında çekilen şutun ardından savunmadan seken topu takip eden Lulli, yakın mesafeden yaptığı vuruşla boş kaleye gönderdi: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
ROMA İKİ HAFTA SONRA KAZANDI!
Serie A'da iki haftadır galibiyet alamayan Roma, Genoa karşısında kazanarak puanını 17'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı.
Bu sezon 6. mağlubiyetini yaşayan Genoa ise 4 puanla 19. sırada kaldı.