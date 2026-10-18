Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'ten iyi haber!

Beşiktaş'a golcüsü Dusan Vlahovic'ten iyi haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRABZONSPOR'A KARŞI İLK 11'DE
Mide rahatsızlığı yüzünden Hoffenheim deplasmanına götürülmeyen Dusan Vlahovic, cumartesi günkü antrenmanda yer aldı. Sırp golcünün, Trabzonspor maçında büyük olasılıkla ilk 11'de sahaya çıkacağı bildirildi.
OH İKİNCİ YARIDA
Italiano'nun Hoffenheim'a attığı iki golle alkış toplayan Hyeongyu Oh'a ikinci yarıda şans tanıyacağı ifade edildi.
Mide rahatsızlığı yüzünden Hoffenheim deplasmanına götürülmeyen Dusan Vlahovic, cumartesi günkü antrenmanda yer aldı. Sırp golcünün, Trabzonspor maçında büyük olasılıkla ilk 11'de sahaya çıkacağı bildirildi.
OH İKİNCİ YARIDA
Italiano'nun Hoffenheim'a attığı iki golle alkış toplayan Hyeongyu Oh'a ikinci yarıda şans tanıyacağı ifade edildi.