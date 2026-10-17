Dün
BİTTİ
Gençlerbirliği
0
Galatasaray
1
Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Alanyaspor
0
Dün
BİTTİ
Erzurumspor
2
Eyüpspor
0
Dün
BİTTİ
Amed Sportif
1
Konyaspor
0
Dün
BİTTİ
Sivasspor
1
Sarıyer
1
Dün
BİTTİ
Bodrum FK
2
Bandırmaspor
1
Dün
BİTTİ
Elversberg
4
Augsburg
3
Dün
BİTTİ
Hamburger SV
1
VfB Stuttgart
0
Dün
BİTTİ
Schalke 04
0
Mainz 05
1
Dün
BİTTİ
Union Berlin
0
B. Dortmund
0
Dün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Paderborn
2
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
6
RB Leipzig
1
Dün
BİTTİ
Everton
0
Chelsea
2
Dün
BİTTİ
Brentford
1
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
Fulham
1
Hull City
0
Dün
BİTTİ
M.City
3
Ipswich Town
2
Dün
BİTTİ
Newcastle
0
Aston Villa
1
Dün
BİTTİ
Espanyol
0
Atletico Madrid
1
Dün
BİTTİ
Villarreal
0
Elche
0
Dün
BİTTİ
Real Betis
2
Barcelona
5
Dün
BİTTİ
Valencia
0
Athletic Bilbao
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Venezia
1
SSC Napoli
0
Dün
BİTTİ
Bologna
1
Inter
3
Dün
BİTTİ
Roma
2
Genoa
0
Dün
BİTTİ
Strasbourg
1
PSG
3
Dün
BİTTİ
Lille
1
Brest
1
Dün
BİTTİ
Troyes
1
Lens
3

Sefer Yılmaz: "Bu sezon bir ilki başardık!"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 22:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sefer Yılmaz: 'Bu sezon bir ilki başardık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"90 DAKİKA BOYUNCA MAÇI BIRAKMADILAR"

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirten Yılmaz, "90 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar, geriye düşmelerine rağmen ellerinden gelen mücadeleyi sahada ortaya koydular ve maçı döndürdüler." ifadelerini kullandı.

"BU SEZON İLK DEFA ÜST ÜSTE KAZANDIK"

Bandırmaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Çok başarılı bir teknik direktörleri var. Oyunun hem defansif hem ofansif bölümünü çok iyi oynayan bir takımdı, bunu da sahada gösterdiler. Çok mutluyuz. Sadece 3 puan için değil. Bu sezon ilk defa üst üste galibiyet alıyoruz. Geçen hafta deplasmanda bir ilki yaşamıştık, bugün de üst üste galibiyet alarak bir ilk daha yaşadık."

"GENÇ BİR TAKIMIZ, ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımının geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmasının kendileri açısından önemli olduğunu belirten Sefer Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta bizi mutlu eden bir olay da geriye düştükten sonra maçı çevirmemiz. Çünkü biz sezon başındaki röportajlarımızda söylüyorduk; çok genç bir takımız, bizim zamana ihtiyacımız var. Alınan kötü sonuçlardan sonra belki çok savunmacı bir şeydi ama bugün bu söylediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı."

"HEDEFİMİZ ÜST SIRALARA TIRMANMAK"

Genç futbolcuların sorumluluk almasının gelecek adına umut verici olduğunu dile getiren Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Bugün de özellikle geriye düştükten sonra çok büyük sorumluluk aldılar. Oynayan, ikinci yarı giren, girmeyen bütün oyuncular bir arada içeride büyük bir sevinç yaşadılar. İlerisi için bu bizim için çok büyük bir göstergeydi. İnşallah böyle devam edip ilk deplasman maçında, Antalyaspor maçında da bir galibiyet alıp özlediğimiz üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz, bizi 90 dakika boyunca desteklediler."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.