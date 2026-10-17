Sefer Yılmaz: 'Bu sezon bir ilki başardık!'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"90 DAKİKA BOYUNCA MAÇI BIRAKMADILAR"
Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirten Yılmaz, "90 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar, geriye düşmelerine rağmen ellerinden gelen mücadeleyi sahada ortaya koydular ve maçı döndürdüler." ifadelerini kullandı.
"BU SEZON İLK DEFA ÜST ÜSTE KAZANDIK"
Bandırmaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:
"Çok başarılı bir teknik direktörleri var. Oyunun hem defansif hem ofansif bölümünü çok iyi oynayan bir takımdı, bunu da sahada gösterdiler. Çok mutluyuz. Sadece 3 puan için değil. Bu sezon ilk defa üst üste galibiyet alıyoruz. Geçen hafta deplasmanda bir ilki yaşamıştık, bugün de üst üste galibiyet alarak bir ilk daha yaşadık."
"GENÇ BİR TAKIMIZ, ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Takımının geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmasının kendileri açısından önemli olduğunu belirten Sefer Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hatta bizi mutlu eden bir olay da geriye düştükten sonra maçı çevirmemiz. Çünkü biz sezon başındaki röportajlarımızda söylüyorduk; çok genç bir takımız, bizim zamana ihtiyacımız var. Alınan kötü sonuçlardan sonra belki çok savunmacı bir şeydi ama bugün bu söylediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı."
"HEDEFİMİZ ÜST SIRALARA TIRMANMAK"
Genç futbolcuların sorumluluk almasının gelecek adına umut verici olduğunu dile getiren Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Bugün de özellikle geriye düştükten sonra çok büyük sorumluluk aldılar. Oynayan, ikinci yarı giren, girmeyen bütün oyuncular bir arada içeride büyük bir sevinç yaşadılar. İlerisi için bu bizim için çok büyük bir göstergeydi. İnşallah böyle devam edip ilk deplasman maçında, Antalyaspor maçında da bir galibiyet alıp özlediğimiz üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz, bizi 90 dakika boyunca desteklediler."
"90 DAKİKA BOYUNCA MAÇI BIRAKMADILAR"
Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirten Yılmaz, "90 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar, geriye düşmelerine rağmen ellerinden gelen mücadeleyi sahada ortaya koydular ve maçı döndürdüler." ifadelerini kullandı.
"BU SEZON İLK DEFA ÜST ÜSTE KAZANDIK"
Bandırmaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:
"Çok başarılı bir teknik direktörleri var. Oyunun hem defansif hem ofansif bölümünü çok iyi oynayan bir takımdı, bunu da sahada gösterdiler. Çok mutluyuz. Sadece 3 puan için değil. Bu sezon ilk defa üst üste galibiyet alıyoruz. Geçen hafta deplasmanda bir ilki yaşamıştık, bugün de üst üste galibiyet alarak bir ilk daha yaşadık."
"GENÇ BİR TAKIMIZ, ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Takımının geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmasının kendileri açısından önemli olduğunu belirten Sefer Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hatta bizi mutlu eden bir olay da geriye düştükten sonra maçı çevirmemiz. Çünkü biz sezon başındaki röportajlarımızda söylüyorduk; çok genç bir takımız, bizim zamana ihtiyacımız var. Alınan kötü sonuçlardan sonra belki çok savunmacı bir şeydi ama bugün bu söylediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı."
"HEDEFİMİZ ÜST SIRALARA TIRMANMAK"
Genç futbolcuların sorumluluk almasının gelecek adına umut verici olduğunu dile getiren Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Bugün de özellikle geriye düştükten sonra çok büyük sorumluluk aldılar. Oynayan, ikinci yarı giren, girmeyen bütün oyuncular bir arada içeride büyük bir sevinç yaşadılar. İlerisi için bu bizim için çok büyük bir göstergeydi. İnşallah böyle devam edip ilk deplasman maçında, Antalyaspor maçında da bir galibiyet alıp özlediğimiz üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz, bizi 90 dakika boyunca desteklediler."