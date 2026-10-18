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Trabzonspor'un derbi öncesi güvencesi "Kalite"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi takımın kalitesine güveniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 10:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un derbi öncesi güvencesi 'Kalite'
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Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Süper Lig'de zirve yürüyüşünü sürdüren, Avrupa'dan da zaferle dönen bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis'in oyuncularını nasıl motive ettiği gün yüzüne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üst üste alınan 3 galibiyetin mimarı olan Alman çalıştırıcının, KuPS karşılaşması öncesi soyunma odasında şu konuşmayı yaptığı ortaya çıktı: "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türk takımları puan kazanamadı. Herkese bize güvenebileceklerini göstermemiz için büyük bir fırsat. Kolay olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; özel bir saha ve farklı bir havadayız. Şunu unutmayın: Bu takımın kalitesi çok yüksek, bu takımın çok fazla kalitesi var!"

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK GÜÇ!

Bu motive edici sözlerle sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcular, zorlu şartlara rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. Reis'in takımın başında çıktığı üç maçı da kazanmasının ardındaki en büyük etkenin, oyuncularına aşıladığı 'Biz kaliteli bir takımız' inancı olduğu kaydedildi. Bu strateji, Beşiktaş derbisi öncesi en büyük silahı olarak görünüyor.  

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