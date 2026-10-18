Uğurcan Çakır'dan Gençlerbirliği'ne geçit yok!

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maça damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona maçı 4-1 kaybedilmesine rağmen önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, Ankara'da yine çok kritik pozisyonlarda kalitesini konuşturdu.
İlk yarıda 3 net fırsatta Gençlerbirliği oyuncularına izin vermeyen milli file bekçisi, toplamda 6 kurtarış gerçekleştirdi.
İlk yarıda 3 net fırsatta Gençlerbirliği oyuncularına izin vermeyen milli file bekçisi, toplamda 6 kurtarış gerçekleştirdi.