Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi set vermeden mağlup etti!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Ziraat Bankkart'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ziraat Bankkart, 3-0 kazandı.
ZİRAAT BANKKART SET VERMEDİ!
Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Ziraat Bankkart, ikinci sette de rakibine 25-21 üstünlük sağladı.
Üçüncü seti 25-22 önde tamamlayan konuk ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşma toplam 98 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Muhammed Kaya, Mert Matic, Mert Cuci)
Ziraat Bankkart: Ishikawa, Burakhan Tosun, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Ahmet Tümer, Hilmi Şahin (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Gladyr)
Setler: 22-25, 21-25, 22-25
Süre: 98 dakika (33, 31, 34)
ZİRAAT BANKKART SET VERMEDİ!
Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Ziraat Bankkart, ikinci sette de rakibine 25-21 üstünlük sağladı.
Üçüncü seti 25-22 önde tamamlayan konuk ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşma toplam 98 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Muhammed Kaya, Mert Matic, Mert Cuci)
Ziraat Bankkart: Ishikawa, Burakhan Tosun, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Ahmet Tümer, Hilmi Şahin (Berkay Bayraktar, Erhan Hamarat, Gladyr)
Setler: 22-25, 21-25, 22-25
Süre: 98 dakika (33, 31, 34)