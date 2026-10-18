Basketbolda derbi zamanı: Beşiktaş - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşama beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev alacak.
Ligde geride kalan haftalarda iki takım da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.
Karşılaşmada Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev alacak.
Ligde geride kalan haftalarda iki takım da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.