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Basketbolda derbi zamanı: Beşiktaş - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 11:08 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 11:14
Haber: AA
Basketbolda derbi zamanı: Beşiktaş - Galatasaray
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşama beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev alacak.

Ligde geride kalan haftalarda iki takım da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

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