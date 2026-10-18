Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yerine Fabio Miretti planı!

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta sahadaki sorumluluğu Fabio Miretti'nin üstlenmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildiğini açıklamıştı.
ORKUN KÖKÇÜ 2-3 HAFTA YOK!
Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.
Bu süreçte kaptanın Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
ORKUN YOKSA MİRETTİ VAR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta sahada Fabio Miretti'ye daha fazla süre vermesi bekleniyor.
23 yaşındaki İtalyan futbolcu, Kocaelispor karşılaşmasındaki performansıyla olumlu bir görüntü sergiledi.
Hoffenheim mücadelesinde de sakatlanan Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olan Miretti, orta sahadaki görevini yerine getirerek teknik heyete alternatif olabileceğini gösterdi.
ITALIANO'NUN GÜVENCESİ MİRETTİ
Kocaelispor ve Hoffenheim maçlarında pas kalitesi ve teknik becerisiyle dikkat çeken Miretti'nin, Orkun Kökçü'nün yokluğunda ilk 11'de değerlendirilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta milli futbolcunun tedavi süreci devam ederken sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmeler, sahalara kesin dönüş tarihinin belirlenmesinde etkili olacak.
ORKUN KÖKÇÜ 2-3 HAFTA YOK!
Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.
Bu süreçte kaptanın Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
ORKUN YOKSA MİRETTİ VAR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta sahada Fabio Miretti'ye daha fazla süre vermesi bekleniyor.
23 yaşındaki İtalyan futbolcu, Kocaelispor karşılaşmasındaki performansıyla olumlu bir görüntü sergiledi.
Hoffenheim mücadelesinde de sakatlanan Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil olan Miretti, orta sahadaki görevini yerine getirerek teknik heyete alternatif olabileceğini gösterdi.
ITALIANO'NUN GÜVENCESİ MİRETTİ
Kocaelispor ve Hoffenheim maçlarında pas kalitesi ve teknik becerisiyle dikkat çeken Miretti'nin, Orkun Kökçü'nün yokluğunda ilk 11'de değerlendirilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta milli futbolcunun tedavi süreci devam ederken sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmeler, sahalara kesin dönüş tarihinin belirlenmesinde etkili olacak.