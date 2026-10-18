Bugün
BİTTİ
Kasımpaşa
4
Samsunspor
1
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
1
Göztepe
2
Bugün
19:00
Başakşehir
Gaziantep FK
Bugün
BİTTİ
Iğdır FK
1
Boluspor
0
Bugün
BİTTİ
Kayserispor
2
Batman Petrolspor
2
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Ümraniye
2
Bugün
19:00
İstanbulspor
Antalyaspor
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
Freiburg
1
CANLI
9'
Mönchengladbach
0
Hoffenheim
0
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
2
Sunderland
0
Bugün
BİTTİ
Brighton
5
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
M. United
1
CANLI
10'
N. Forest
0
Arsenal
0
Bugün
BİTTİ
Osasuna
2
Racing Santander
0
CANLI
68'
Celta Vigo
1
Alaves
0
Bugün
19:30
Malaga
Real Sociedad
Bugün
22:00
Real Madrid
Sevilla
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Udinese
0
Lecce
3
Bugün
BİTTİ
Fiorentina
1
Como
3
Bugün
19:00
AC Milan
Atalanta
Bugün
21:45
Juventus
Lazio
Bugün
BİTTİ
Angers
2
Marsilya
5
CANLI
25'
Le Havre
0
Auxerre
0
CANLI
25'
Lorient
0
AS Monaco
0
CANLI
20'
Paris FC
1
Rennes
0
Bugün
21:45
Lyon
Nice

Kovacevic: "Juventus, Vlahovic'i tutmalıydı"

Juventus'un eski futbolcularından Darko Kovacevic, İtalyan ekibinin Dusan Vlahovic'i kadrosunda tutması gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 13:52 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kovacevic: 'Juventus, Vlahovic'i tutmalıydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Juventus'un eski futbolcularından Darko Kovacevic, Torino temsilcisiyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kovacevic, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılan ve Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

"SİYAH-BEYAZI SEVİYOR"

Sırp eski golcü Kovacevic, "Vlahovic, siyah-beyazlı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Sadece Fiorentina'nın renkleri farklıydı." diye konuştu.

Dusan Vlahovic ile ilgili sözlerine devam eden Kovacevic, "Vlahovic, Juventus'un sergileyeceği performansa bağlı; belki de ayrıldığına pişman olur ancak Spalletti'nin onun gibi bir santrfora ihtiyacı var. Vlahovic'i takımda tutmalıydılar." dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 8 maçta süre bulan 26 yaşındaki Vlahovic, 6 kez ağları havalandırdı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.