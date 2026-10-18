Kovacevic: 'Juventus, Vlahovic'i tutmalıydı'

Juventus'un eski futbolcularından Darko Kovacevic, Torino temsilcisiyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kovacevic, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılan ve Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
"SİYAH-BEYAZI SEVİYOR"
Sırp eski golcü Kovacevic, "Vlahovic, siyah-beyazlı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Sadece Fiorentina'nın renkleri farklıydı." diye konuştu.
Dusan Vlahovic ile ilgili sözlerine devam eden Kovacevic, "Vlahovic, Juventus'un sergileyeceği performansa bağlı; belki de ayrıldığına pişman olur ancak Spalletti'nin onun gibi bir santrfora ihtiyacı var. Vlahovic'i takımda tutmalıydılar." dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 8 maçta süre bulan 26 yaşındaki Vlahovic, 6 kez ağları havalandırdı.
"SİYAH-BEYAZI SEVİYOR"
Sırp eski golcü Kovacevic, "Vlahovic, siyah-beyazlı seviyor: Partizan, Juventus ve Beşiktaş. Sadece Fiorentina'nın renkleri farklıydı." diye konuştu.
Dusan Vlahovic ile ilgili sözlerine devam eden Kovacevic, "Vlahovic, Juventus'un sergileyeceği performansa bağlı; belki de ayrıldığına pişman olur ancak Spalletti'nin onun gibi bir santrfora ihtiyacı var. Vlahovic'i takımda tutmalıydılar." dedi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 8 maçta süre bulan 26 yaşındaki Vlahovic, 6 kez ağları havalandırdı.