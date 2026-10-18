Dün
BİTTİ
Kasımpaşa
4
Samsunspor
1
Dün
BİTTİ
Kocaelispor
1
Göztepe
2
Dün
BİTTİ
Başakşehir
2
Gaziantep FK
1
Dün
BİTTİ
Iğdır FK
1
Boluspor
0
Dün
BİTTİ
Kayserispor
2
Batman Petrolspor
2
Dün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Ümraniye
2
Dün
BİTTİ
İstanbulspor
0
Antalyaspor
2
Dün
BİTTİ
Leverkusen
2
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Mönchengladbach
1
Hoffenheim
2
Dün
BİTTİ
Bournemouth
2
Sunderland
0
Dün
BİTTİ
Brighton
5
C.Palace
0
Dün
BİTTİ
Leeds United
1
M. United
1
Dün
BİTTİ
N. Forest
0
Arsenal
1
Dün
BİTTİ
Osasuna
2
Racing Santander
0
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
2
Alaves
1
Dün
BİTTİ
Malaga
2
Real Sociedad
5
Dün
BİTTİ
Real Madrid
4
Sevilla
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Udinese
0
Lecce
3
Dün
BİTTİ
Fiorentina
1
Como
3
Dün
BİTTİ
AC Milan
3
Atalanta
2
Dün
BİTTİ
Juventus
0
Lazio
3
Dün
BİTTİ
Angers
2
Marsilya
5
Dün
BİTTİ
Le Havre
1
Auxerre
3
Dün
BİTTİ
Lorient
1
AS Monaco
0
Dün
BİTTİ
Paris FC
4
Rennes
3
Dün
BİTTİ
Lyon
2
Nice
1

Trabzonspor'un kozu Salah

Trabzonspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol, 3 asiste imza atan Mısırlı yıldız, Beşiktaş'ı konuk edecekleri karşılaşmada takımının en önemli hücum kozu olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 11:29
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un kozu Salah
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Zirve takipçisi Trabzonspor, pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 yenmeyi başaran Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı KuPS Kuopio maçından da 4-2'lik galibiyetle ayrılarak, üçte üç yapmayı başardı.

YÜZLERİ GÜLDÜREN İSİM SALAH

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde beyaz bir sayfa açan bordo-mavili takımda Beşiktaş maçı öncesi Muhammed Salah'ın formu yüzleri güldürüyor.

Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah, Samsunspor deplasmanında bir asiste imza attı. Deneyimli futbolcu, KuPS Kuopio karşısında ise bir gol ve bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol, 3 asiste imza atan Muhammed Salah, Beşiktaş maçında yine hücum hattının sağ kanadında yer alacak. Dev maçta Karadeniz ekibinin en önemli hücum silahı olacak Mısırlı futbolcunun yanı sıra Franculino da ilk 11'de forma giyecek. Formunu yükselten Gineli santrfor, sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun yerine görev yapacak.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.