Trabzonspor'un kozu Salah

Zirve takipçisi Trabzonspor, pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 yenmeyi başaran Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı KuPS Kuopio maçından da 4-2'lik galibiyetle ayrılarak, üçte üç yapmayı başardı.
YÜZLERİ GÜLDÜREN İSİM SALAH
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde beyaz bir sayfa açan bordo-mavili takımda Beşiktaş maçı öncesi Muhammed Salah'ın formu yüzleri güldürüyor.
Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah, Samsunspor deplasmanında bir asiste imza attı. Deneyimli futbolcu, KuPS Kuopio karşısında ise bir gol ve bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.
DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol, 3 asiste imza atan Muhammed Salah, Beşiktaş maçında yine hücum hattının sağ kanadında yer alacak. Dev maçta Karadeniz ekibinin en önemli hücum silahı olacak Mısırlı futbolcunun yanı sıra Franculino da ilk 11'de forma giyecek. Formunu yükselten Gineli santrfor, sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun yerine görev yapacak.
YÜZLERİ GÜLDÜREN İSİM SALAH
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde beyaz bir sayfa açan bordo-mavili takımda Beşiktaş maçı öncesi Muhammed Salah'ın formu yüzleri güldürüyor.
Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah, Samsunspor deplasmanında bir asiste imza attı. Deneyimli futbolcu, KuPS Kuopio karşısında ise bir gol ve bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.
DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol, 3 asiste imza atan Muhammed Salah, Beşiktaş maçında yine hücum hattının sağ kanadında yer alacak. Dev maçta Karadeniz ekibinin en önemli hücum silahı olacak Mısırlı futbolcunun yanı sıra Franculino da ilk 11'de forma giyecek. Formunu yükselten Gineli santrfor, sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun yerine görev yapacak.