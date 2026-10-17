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Inter, Bologna'yı attığı gole pişman etti!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği mücadelede Inter, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puana uzandı ve liderliğini sürdürdü.

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calendar 17 Ekim 2026 21:05
Haber: Sporx.com
Inter, Bologna'yı attığı gole pişman etti!
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında Bologna ile Inter, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Inter, 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi Bologna, 10. dakikada Tommaso Pobega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Inter, 44. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle eşitliği sağladı. Fransız yıldızın golünde asisti Nicolo Barella yaptı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

INTER İKİNCİ YARIDA FARKI YARATTI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Inter, 69. dakikada Carlos Augusto'nun golüyle 2-1 öne geçti. Brezilyalı futbolcunun golünde asisti Piotr Zielinski yaptı.

Konuk ekip, 83. dakikada Ange Bonny'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Carlos Augusto'nun asistinde fileleri havalandıran Bonny, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-3.

HAKAN ÇALHANOĞLU 79. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Milli futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında Piotr Zielinski'nin yerine oyuna dahil oldu ve karşılaşmanın kalan bölümünde görev yaptı.

INTER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle birlikte Serie A'da oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Inter, puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Bologna ise 7 maç sonunda 5 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

GELECEK MAÇLAR

Inter, 21 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. İtalyan ekibi, Serie A'nın gelecek haftasında ise 25 Ekim Pazar günü sahasında Fiorentina ile karşılaşacak.

Bologna ise 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Cagliari'nin konuğu olacak.

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