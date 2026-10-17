Bodrum FK'dan geri dönüş! Aboubakar yine sahnede

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Bodrum FK, 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Bandırmaspor, 57. dakikada Tosin Kehinde'nin golüyle 1-0 öne geçti.
BODRUM FK'DAN 3 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ!
Yediği golün ardından rakip kalede baskısını artıran Bodrum FK, 68. dakikada Ege Bilsel'in golüyle beraberliği yakaladı. Bu golün asistini Vincent Aboubakar yaptı.
Ev sahibi ekip, 71. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Kamerunlu yıldızın golünde asisti Ruben Providence yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrum FK, geriye düştüğü mücadelede Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
ABOUBAKAR'DAN 7 MAÇTA 4 GOL!
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Bodrum FK'daki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Bandırmaspor karşısında bir gol ve bir asistlik katkı sağlayan 34 yaşındaki Kamerunlu santrfor, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 7. maçında 4. kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, Bodrum FK'nın geri dönüşünde önemli rol oynadı.
GELECEK MAÇLAR
Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltti. Bandırmaspor de 14 puanda kaldı.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında 25 Ekim Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.
BODRUM FK'DAN 3 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ!
Yediği golün ardından rakip kalede baskısını artıran Bodrum FK, 68. dakikada Ege Bilsel'in golüyle beraberliği yakaladı. Bu golün asistini Vincent Aboubakar yaptı.
Ev sahibi ekip, 71. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Kamerunlu yıldızın golünde asisti Ruben Providence yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bodrum FK, geriye düştüğü mücadelede Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
ABOUBAKAR'DAN 7 MAÇTA 4 GOL!
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Bodrum FK'daki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Bandırmaspor karşısında bir gol ve bir asistlik katkı sağlayan 34 yaşındaki Kamerunlu santrfor, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 7. maçında 4. kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, Bodrum FK'nın geri dönüşünde önemli rol oynadı.
GELECEK MAÇLAR
Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltti. Bandırmaspor de 14 puanda kaldı.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında 25 Ekim Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.