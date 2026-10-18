Jindrich Trpisovsky: 'Fenerbahçe maçında oynatmayacağım'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde salı günü karşılaşacak Slavia Prag'ta önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Slavia Prag forması giyen Tomas Chory, ligde Hradec Kralove ile oynanan maçta sportmenlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü ve 55. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Chory'nin bu kırmızı kartı Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'yi oldukça sinirlendirdi. Trpisovsky, 0-0 sona eren maçın ardından yaptığı açıklamada Chory'ye Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçta forma vermeyeceğini söyledi.
"İSTANBUL'A GELMEYECEK"
Maçın ardından konuşan Trpisovsky, "Saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak. Onun şu anda bizimle birlikte olmasını hayal bile edemiyorum." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Chory'nin bu kırmızı kartı Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'yi oldukça sinirlendirdi. Trpisovsky, 0-0 sona eren maçın ardından yaptığı açıklamada Chory'ye Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçta forma vermeyeceğini söyledi.
"İSTANBUL'A GELMEYECEK"
Maçın ardından konuşan Trpisovsky, "Saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak. Onun şu anda bizimle birlikte olmasını hayal bile edemiyorum." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.