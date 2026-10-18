Lille'den Galatasaray maçı öncesi Berke Özer açıklaması!

Fransa Ligue 1'de cumartesi günü Brest ile 1-1 berabere kalan Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle Brest karşısında görev yapamayan milli kaleci Berke Özer'in durumuna değinen Ancelotti, Galatasaray maçı öncesinde olumlu konuştu.
"BİR SONRAKİ MAÇA YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
İtalyan teknik adam, basın toplantısında Berke Özer için, "Bir sonraki maç için iyi durumda olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Ancelotti, karşılaşmada forma giymeyen bir diğer önemli isim Alexsandro'nun ise dinlendirildiğini belirtti. Lille'in teknik direktörü, 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için, "Şimdiden geçen sezonun tamamında oynadığından daha fazla süre aldı." dedi.
"BİR SONRAKİ MAÇA YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
İtalyan teknik adam, basın toplantısında Berke Özer için, "Bir sonraki maç için iyi durumda olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Ancelotti, karşılaşmada forma giymeyen bir diğer önemli isim Alexsandro'nun ise dinlendirildiğini belirtti. Lille'in teknik direktörü, 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için, "Şimdiden geçen sezonun tamamında oynadığından daha fazla süre aldı." dedi.