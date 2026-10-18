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Kasımpaşa'dan Samsunspor'a fark!

Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Samsunspor, Nenad Bjelica ile ilk maçında puan alamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 15:33
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'dan Samsunspor'a fark!
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Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla ile ev sahibi ekip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa, 27. dakikada Claudio Winck ile Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi, Adem Arous ile 31. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Samsunspor, 45. dakikada Tanguy Coulibaly'nin golüyle devreye 2-1 ile gitti.

Samsunspor'da ilk golü atan Coulibaly, 58. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kasımpaşa, 64. dakikada Adem Arous ve 78. dakikada Adrian Benedyczak'ın golleriyle Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 2 hafta sonra kazandı ve 13 puana yükseldi. Nenad Bjelica ile ilk maçına çıkan Samsunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Karadeniz ekibi ligde 4 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Amedspor'u ağırlayacak.

Nenad Bjelica, Süper Lig'e mağlubiyetle geri döndü. Bjelica, Samsunspor ile ilk maçında puan alamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada soldan kullanılan kornerde Rak-Sakyi'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

8. dakikada Ayberk Karapo'nun penaltı noktasına gönderdiği uzun topa kafa vuruşunu yapan Ilie'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarptı ve direğin yanından kornere gitti.

15. dakikada Rak-Sakyi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan Benedyczak'ın yakın mesafeden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çıkardı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Ali Yavuz Kol, yerdeyken pasını sağındaki Winck'e çıkardı. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada lacivert-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına gönderilen taç atışında Samsunspor savunmasından seken top, sağ çaprazdaki Benedyczak'ın önünde kaldı. Polonyalı oyuncunun kaleye gönderdiği şutta takım arkadaşı Arous'un topuğuna çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0.

43. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip kaleye sokulan Elson Mendes'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

45. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Gianniotis'in sektirdiği top, altıpas içindeki Coulibaly'ye çarptı ve ağlarla buluştu: 2-1.

Kasımpaşa, ilk 45 dakikayı 2-1 üstün kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


47. dakikada çalımlarla ceza sahasına sol çaprazdan giren Elson Mendes'in şutunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

58. dakikada Coulibaly'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bayo'nun düzgün vuruşunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi ve pozisyonun devamında top kornere çıktı.

Aynı dakika içerisinde Watt'ın sağdan kullandığı kornerde Tomasson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu sektirdi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı altıpas içindeki Coulibaly tamamladı ancak VAR'da yapılan kontrolde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

64. dakikada Kasımpaşa yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Rak-Sakyi'nin kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Arous, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

78. dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Samsunspor'da savunmadan çıkarken kaptırılan topun ardından Kerem Demirbay, meşin yuvarlağı ara pasıyla Benedyczak ile buluşturdu. Polonyalı futbolcu, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 4-1.

82. dakikada Samsunspor'da Watt'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

Kasımpaşa, maçı 4-1 kazandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 86 Mouanga), Baldursson, Kerem Demirbay (Dk. 83 Hajradinovic), Rak-Sakyi (Dk. 86 Rafferty), Elson Mendes, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Diarra), Benedyczak (Dk. 82 Güven Yalçın)

Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Yunus Emre Çift (Dk. 70 Erakovic), Guarino, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 86 Elayis Tavsan), Watt, Coulibaly (Dk. 86 Jarju), Ohlenschlaeger (Dk. 70 Sekongo), Emre Kılınç (Dk. 46 Sousa), Bayo

Goller: Dk. 27 Winck, Dk. 31 ve 64 Arous, Dk. 78 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 45 Coulibaly (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 79 Elson Mendes (Kasımpaşa), Dk. 55 Sousa, Dk. 89 Watt (Samsunspor)

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