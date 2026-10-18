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Kayserispor ve Batman Petrolspor yenişemedi

Trendyol 1.Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 18:04 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kayserispor ve Batman Petrolspor yenişemedi
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Kayserispor'un gollerini 71. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada Florent Hasani kaydetti. Batman Petrolspor'un golleri ise 2. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Yasir Subaşı'ndan geldi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrolspor ise 20'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Pendikspor'a konuk olacak. Batman Petrolspor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Asen Albayrak, Emrah Ünal, Oğuzhan Kocaçoban

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Mert Göçkan (Dk. 62 Murat Cem Akpınar), Semih Güler, Tabidze, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Hasani), Murat Uçar (Dk. 85 Kayra Cihan), Benhur Keser (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan), Seferi, Moreno

Batman Petrolspor: Birkan Tetik, Doria, Metehan Mert, Ömürcan Artan (Dk. 75 Pedrinho), Benny (Dk. 86 David), Jo-Jin-Ho (Dk. 90+6 Emirhan Aydoğan), Cissokho (Dk. 86 Oğuz Gürbulak), Polat Yaldır, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Yasir Subaşı), Biron, Gökhan Altıparmak

Goller: Dk. 2 Gökhan Altıparmak, Dk. 87 Yasir Subaşı (Batman Petrolspor), Dk. 71 (Penaltıdan) ve 82 Hasani (Metro Holding Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Selçuk Şahin (Batman Petrolspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Benny, Dk. 90+2 Jo-Jin-Ho (Batman Petrolspor), Dk. 90+8 Sinan Kurt (Metro Holding Kayserispor)

 

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