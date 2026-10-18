Kayserispor ve Batman Petrolspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Kayserispor'un gollerini 71. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada Florent Hasani kaydetti. Batman Petrolspor'un golleri ise 2. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Yasir Subaşı'ndan geldi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrolspor ise 20'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Pendikspor'a konuk olacak. Batman Petrolspor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Asen Albayrak, Emrah Ünal, Oğuzhan Kocaçoban
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Mert Göçkan (Dk. 62 Murat Cem Akpınar), Semih Güler, Tabidze, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Hasani), Murat Uçar (Dk. 85 Kayra Cihan), Benhur Keser (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan), Seferi, Moreno
Batman Petrolspor: Birkan Tetik, Doria, Metehan Mert, Ömürcan Artan (Dk. 75 Pedrinho), Benny (Dk. 86 David), Jo-Jin-Ho (Dk. 90+6 Emirhan Aydoğan), Cissokho (Dk. 86 Oğuz Gürbulak), Polat Yaldır, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Yasir Subaşı), Biron, Gökhan Altıparmak
Goller: Dk. 2 Gökhan Altıparmak, Dk. 87 Yasir Subaşı (Batman Petrolspor), Dk. 71 (Penaltıdan) ve 82 Hasani (Metro Holding Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Selçuk Şahin (Batman Petrolspor Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 10 Benny, Dk. 90+2 Jo-Jin-Ho (Batman Petrolspor), Dk. 90+8 Sinan Kurt (Metro Holding Kayserispor)
Kayserispor'un gollerini 71. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada Florent Hasani kaydetti. Batman Petrolspor'un golleri ise 2. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Yasir Subaşı'ndan geldi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrolspor ise 20'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Pendikspor'a konuk olacak. Batman Petrolspor ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Asen Albayrak, Emrah Ünal, Oğuzhan Kocaçoban
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Mert Göçkan (Dk. 62 Murat Cem Akpınar), Semih Güler, Tabidze, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Hasani), Murat Uçar (Dk. 85 Kayra Cihan), Benhur Keser (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan), Seferi, Moreno
Batman Petrolspor: Birkan Tetik, Doria, Metehan Mert, Ömürcan Artan (Dk. 75 Pedrinho), Benny (Dk. 86 David), Jo-Jin-Ho (Dk. 90+6 Emirhan Aydoğan), Cissokho (Dk. 86 Oğuz Gürbulak), Polat Yaldır, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Yasir Subaşı), Biron, Gökhan Altıparmak
Goller: Dk. 2 Gökhan Altıparmak, Dk. 87 Yasir Subaşı (Batman Petrolspor), Dk. 71 (Penaltıdan) ve 82 Hasani (Metro Holding Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Selçuk Şahin (Batman Petrolspor Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 10 Benny, Dk. 90+2 Jo-Jin-Ho (Batman Petrolspor), Dk. 90+8 Sinan Kurt (Metro Holding Kayserispor)