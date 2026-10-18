Fenerbahçe'den Asensio için açıklama: 'Ameliyat olacak'

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve kulüp doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili konuştu. Kulüp doktoru Kulduk, Asensio'nun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, "Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır. Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar." dedi.
"ALEX OLAYI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"
Sözlerine devam eden Çetin, "Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte." açıklamasını yaptı.
Oğuz Çetin, "Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.
KULÜP DOKTORU AÇIKLADI: "AMELİYAT"
Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun ameliyat olacağını açıkladı.
Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun çekilen MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve gelecek hafta ameliyat edileceğini duyurdu.
Ahmet Kulduk, "Ağrı sürecini bir nevi yönettik rehabilitasyonla ama hani biraz iş uzayınca tabii MR çektirdik. MR sonucunda da diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için tabii yine farklı görüşlere de başvurduk. Hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes'le istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA MAÇINDA OLUŞAN DİZ SAKATLIĞI..."
Ahmet Kulduk, "Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi sakatlığı. Hem de bu sene üst adalede olan sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi." diye konuştu.
"TARAFTAR ŞUNU BİLMELİ"
Oğuz Çetin, son olarak, "Şuna vurgu yapmak lazım. Özellikle bu futbol ortamında gerçeklerden uzaklaşmamak lazım. Doktor Ahmet Kulduk'a teşekkür ediyorum. Net bir şekilde açıkladı. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilmeli. Biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Bugün Asensio üzerinden yürütülen bu spekülasyonlar yarın başka oyuncular üzerine de yapılacak. O açıdan taraftarımız bu konuda çok daha bilinçli olsun. Bizden gelecek her türlü bilgiyi beklesinler ve bizden gelen bilgiye inansınlar. Biz şuna inanıyoruz. Taraftarlarımızın beklentisi çok büyük. Bizler ne amaçla burada olduğumuzun bilincindeyiz. 120. yılımızda, 12 yıldır beklenen-özlenen şampiyonluk yolunda Mayıs 2027'de inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bu yolu yürümemiz gerekiyor ve yürüyeceğiz de." sözlerini sarf etti.
SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?
İspanyol yıldızın, sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalması bekleniyor.
"ALEX OLAYI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"
Sözlerine devam eden Çetin, "Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte." açıklamasını yaptı.
Oğuz Çetin, "Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.
KULÜP DOKTORU AÇIKLADI: "AMELİYAT"
Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun ameliyat olacağını açıkladı.
Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun çekilen MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve gelecek hafta ameliyat edileceğini duyurdu.
Ahmet Kulduk, "Ağrı sürecini bir nevi yönettik rehabilitasyonla ama hani biraz iş uzayınca tabii MR çektirdik. MR sonucunda da diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için tabii yine farklı görüşlere de başvurduk. Hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes'le istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA MAÇINDA OLUŞAN DİZ SAKATLIĞI..."
Ahmet Kulduk, "Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi sakatlığı. Hem de bu sene üst adalede olan sakatlıklar, ikisi de cerrahi gerektiren sakatlıklar değildi." diye konuştu.
"TARAFTAR ŞUNU BİLMELİ"
Oğuz Çetin, son olarak, "Şuna vurgu yapmak lazım. Özellikle bu futbol ortamında gerçeklerden uzaklaşmamak lazım. Doktor Ahmet Kulduk'a teşekkür ediyorum. Net bir şekilde açıkladı. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilmeli. Biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Bugün Asensio üzerinden yürütülen bu spekülasyonlar yarın başka oyuncular üzerine de yapılacak. O açıdan taraftarımız bu konuda çok daha bilinçli olsun. Bizden gelecek her türlü bilgiyi beklesinler ve bizden gelen bilgiye inansınlar. Biz şuna inanıyoruz. Taraftarlarımızın beklentisi çok büyük. Bizler ne amaçla burada olduğumuzun bilincindeyiz. 120. yılımızda, 12 yıldır beklenen-özlenen şampiyonluk yolunda Mayıs 2027'de inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bu yolu yürümemiz gerekiyor ve yürüyeceğiz de." sözlerini sarf etti.
SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?
İspanyol yıldızın, sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalması bekleniyor.