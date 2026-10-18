Bugün
BİTTİ
Kasımpaşa
4
Samsunspor
1
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
1
Göztepe
2
Bugün
19:00
Başakşehir
Gaziantep FK
Bugün
BİTTİ
Iğdır FK
1
Boluspor
0
Bugün
BİTTİ
Kayserispor
2
Batman Petrolspor
2
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Ümraniye
2
Bugün
19:00
İstanbulspor
Antalyaspor
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
Freiburg
1
CANLI
9'
Mönchengladbach
0
Hoffenheim
0
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
2
Sunderland
0
Bugün
BİTTİ
Brighton
5
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
M. United
1
CANLI
10'
N. Forest
0
Arsenal
0
Bugün
BİTTİ
Osasuna
2
Racing Santander
0
CANLI
68'
Celta Vigo
1
Alaves
0
Bugün
19:30
Malaga
Real Sociedad
Bugün
22:00
Real Madrid
Sevilla
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Udinese
0
Lecce
3
Bugün
BİTTİ
Fiorentina
1
Como
3
Bugün
19:00
AC Milan
Atalanta
Bugün
21:45
Juventus
Lazio
Bugün
BİTTİ
Angers
2
Marsilya
5
CANLI
25'
Le Havre
0
Auxerre
0
CANLI
25'
Lorient
0
AS Monaco
0
CANLI
20'
Paris FC
1
Rennes
0
Bugün
21:45
Lyon
Nice

Levent Şahin'den tarihi derbi için itiraf: "Kazanacağımızı biliyorduk"

Levent Şahin, Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretini bitirdiği derbinin perde arkasını anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 17:25
Haber: Sporx.com
Levent Şahin'den tarihi derbi için itiraf: 'Kazanacağımızı biliyorduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Teknik direktör Levent Şahin, beIN Sports programına konuk oldu ve Nur Bilge'nin sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli teknik adam geçmişe dair yaşadığı anılarla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken, Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe galibiyetiyle alakalı da arka planda yaşananlar hakkında konuştu.

"BİZ MAÇA GİTMEDEN KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Şahin, "Biz maça gitmeden kazanacağımızı biliyorduk. Bu kuru kuruya inançla olan bir şey değil. Analiz yapılıyor. Oyuncuların psikolojik olarak o haftaki davranışları yönetiliyor. Maç öncesi, soyunma odası... Bunların hepsi tek tek öncesinde yapılan işler. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Herhalde en rahat çıktığımız, en relax olduğumuz, hiçbir şekilde stres sıkıntıya girmediğimiz maçlardan birisi olarak söyleyebilirim bu maçı. En rahat olduğumuz maçlardan bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısındaki maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmiş ve Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra kazanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.