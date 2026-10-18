Levent Şahin'den tarihi derbi için itiraf: 'Kazanacağımızı biliyorduk'

Teknik direktör Levent Şahin, beIN Sports programına konuk oldu ve Nur Bilge'nin sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli teknik adam geçmişe dair yaşadığı anılarla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken, Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe galibiyetiyle alakalı da arka planda yaşananlar hakkında konuştu.
"BİZ MAÇA GİTMEDEN KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"
Şahin, "Biz maça gitmeden kazanacağımızı biliyorduk. Bu kuru kuruya inançla olan bir şey değil. Analiz yapılıyor. Oyuncuların psikolojik olarak o haftaki davranışları yönetiliyor. Maç öncesi, soyunma odası... Bunların hepsi tek tek öncesinde yapılan işler. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Herhalde en rahat çıktığımız, en relax olduğumuz, hiçbir şekilde stres sıkıntıya girmediğimiz maçlardan birisi olarak söyleyebilirim bu maçı. En rahat olduğumuz maçlardan bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısındaki maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmiş ve Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra kazanmıştı.
"BİZ MAÇA GİTMEDEN KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"
Şahin, "Biz maça gitmeden kazanacağımızı biliyorduk. Bu kuru kuruya inançla olan bir şey değil. Analiz yapılıyor. Oyuncuların psikolojik olarak o haftaki davranışları yönetiliyor. Maç öncesi, soyunma odası... Bunların hepsi tek tek öncesinde yapılan işler. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Herhalde en rahat çıktığımız, en relax olduğumuz, hiçbir şekilde stres sıkıntıya girmediğimiz maçlardan birisi olarak söyleyebilirim bu maçı. En rahat olduğumuz maçlardan bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısındaki maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmiş ve Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra kazanmıştı.