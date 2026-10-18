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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz!

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 14:24 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 15:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz!
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Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve bu maçta oynaması beklenmeyen Vaclav Cerny, sürpriz bir şekilde kamp kadrosunda yer aldı.

Hoffenheim maçına götürülmeyen Dusan Vlahovic de kamp kadrosunda yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü ise kamp kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı süren Milot Rashica da bu maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy




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