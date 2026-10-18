Kadın Futbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'dan 4 gollü zafer!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Haymanaspor'u 4-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haymana İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan bordo-mavililer, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim attı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti, Haymanaspor ise 5 puanda kaldı.
Trabzonspor'un gollerini Song (2), Fatma Kara Şahinbaş ve Kim attı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti, Haymanaspor ise 5 puanda kaldı.