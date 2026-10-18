Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. TURKA Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1 ile Göztepe oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Show kendi kalesine ve 77. dakikada Novatus Miroshi attı. Kocaelispor'un tek golü 82. dakikada penaltıdan Berkan Kutlu ile geldi.
Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini geride kalan hafta alan Göztepe, arka arkaya ikinci kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kocaelispor ise bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, 12 puanda kaldı. Göztepe ise 9 puana yükseldi.
Kocaelispor, ligde gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın yerden sert ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
29. dakikada Henrique'nin pasıyla ceza yayı dışında topla buluşan Miroshi'nin sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede topu kontrol etti.
İlk yarıyı Göztepe 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Antunes'in sağ taraftan ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Juan'ın sert şutunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.
66. dakikada Sousa'nın sol kanattan yerden sert gönderdiği pasta top savunmadan sekerek Agyei'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sissoho'nun ayağının dışıyla yaptığı ortaya iyi yükselen Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.
77. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
81. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu, topu ağlarla buluşturdu: 1-2
Göztepe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Rivas), Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Dk. 58 Gulliksen), Show, Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 85 Maglica), Agyei (Dk. 74 Baku), Sousa, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Aye)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+2 Anjorin), Miroshi (Dk. 90+2 Ege Yıldırım), Akonnor, Antunes (Dk. 88 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 83 Armstrong), Juan (Dk. 83 Janderson)
Gol: Dk. 24 Show (Kendi Kalesine), Dk. 77 Miroshi (Göztepe), Dk. 82 Berkan Kutlu (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Sissoho, Dk. 90+3 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 76 Henrique, Dk. 79 Miroshi (Göztepe)
Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini geride kalan hafta alan Göztepe, arka arkaya ikinci kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kocaelispor ise bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, 12 puanda kaldı. Göztepe ise 9 puana yükseldi.
Kocaelispor, ligde gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın yerden sert ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
29. dakikada Henrique'nin pasıyla ceza yayı dışında topla buluşan Miroshi'nin sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede topu kontrol etti.
İlk yarıyı Göztepe 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Antunes'in sağ taraftan ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Juan'ın sert şutunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.
66. dakikada Sousa'nın sol kanattan yerden sert gönderdiği pasta top savunmadan sekerek Agyei'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sissoho'nun ayağının dışıyla yaptığı ortaya iyi yükselen Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.
77. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
81. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu, topu ağlarla buluşturdu: 1-2
Göztepe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Rivas), Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Dk. 58 Gulliksen), Show, Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 85 Maglica), Agyei (Dk. 74 Baku), Sousa, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Aye)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+2 Anjorin), Miroshi (Dk. 90+2 Ege Yıldırım), Akonnor, Antunes (Dk. 88 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 83 Armstrong), Juan (Dk. 83 Janderson)
Gol: Dk. 24 Show (Kendi Kalesine), Dk. 77 Miroshi (Göztepe), Dk. 82 Berkan Kutlu (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Sissoho, Dk. 90+3 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 76 Henrique, Dk. 79 Miroshi (Göztepe)