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Trabzonspor'a Beşiktaş öncesi bir kötü haber daha!

Trabzonspor'da Mustafa Eskilhellaç, Beşiktaş maçı öncesi son antremana katılmadı. 29 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 18:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'a Beşiktaş öncesi bir kötü haber daha!
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Trabzonspor, Beşiktaş ile pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililerde Mustafa Eskilhellaç, Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

Hasan Tüncel'in haberine göre, arka adalesinde sorun yaşayan Mustafa'nın yerine Beşiktaş derbisinde Lopes Cabral'ın şans bulması bekleniyor.

Trabzonspor'da bu sezon 9 maçta süre bulan Mustafa Eskilhellaç, 2 asist yaptı.

PAUL ONUACHU DA YOK!

Trabzonspor'da KuPS ile oynanan maçta sakatlanan Paul Onuachu'nun da Beşiktaş maçında yer alması beklenmiyor.

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