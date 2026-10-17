Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber: Ameliyat

Fenerbahçe'de Aston Villa ve Alanyaspor karşılaşmalarında görev yapamayan Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre, dizine uygulanan iğne tedavisinden istenen sonucu alamayan İspanyol futbolcu için operasyon kararı verildi. Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
KULÜP DİZDE REAKSİYON AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe, 14 Ekim'deki Aston Villa karşılaşması öncesinde Asensio'nun dizinde, son maçta aldığı darbeye bağlı reaksiyon tespit edildiğini duyurmuştu.
Sarı-lacivertliler, rehabilitasyon sonrasında oyuncunun maç sürelerini kademeli artırmayı öngören programı da dikkate alarak Asensio'yu tedbir amacıyla kadroya dahil etmemişti.
Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmana da katılmadığı bildirilen 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada forma giyemedi. Buna rağmen takım otobüsüyle stada gelerek arkadaşlarının yanında yer aldı.
EYLÜL AYINDA AMELİYAT HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI
Asensio'nun sakatlık süreci, 22 Ağustos'taki Konyaspor karşılaşmasının ardından başlamıştı. O dönemde yapılan kontrollerde oyuncunun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları saptandığı açıklanmıştı.
İspanyol futbolcu, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada o günlerde gündeme gelen ameliyat haberlerini reddetmiş ve saha çalışmalarına başladığını belirtmişti. Kulüp de 16 Eylül'de, sağlık değerlendirmeleri sonucunda Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosuna alınmasına engel bulunmadığını duyurmuştu.
KARTAL'DAN AÇIKLAMA MESAJI
İsmail Kartal, Alanyaspor maçının ardından Asensio ile arasında sorun bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Tecrübeli teknik adam, oyuncunun durumuyla ilgili hem Asensio'nun hem de kulübün 18 Ekim'de kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.
BU SEZON 8 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada 402 dakika sahada kaldı. İspanyol oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti.
Süper Lig'deki iki golünü Konyaspor ve Çaykur Rizespor karşısında atan Asensio, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Sturm Graz maçında da bir asist yaptı. Sakatlığının ardından yeniden ilk 11'de başladığı Rizespor deplasmanında takımının ilk golünü kaydetmişti.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
|Tarih
|Karşılaşma
|Organizasyon
|20 Ekim
|Fenerbahçe – Slavia Prag
|Şampiyonlar Ligi
|26 Ekim
|Galatasaray – Fenerbahçe
|Süper Lig
|31 Ekim
|Fenerbahçe – Göztepe
|Süper Lig
|4 Kasım
|Fenerbahçe – Liverpool
|Şampiyonlar Ligi
|8 Kasım
|Çorum FK – Fenerbahçe
|Süper Lig
|21 Kasım
|Kocaelispor – Fenerbahçe
|Süper Lig
|25 Kasım
|Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe
|Şampiyonlar Ligi
|29 Kasım
|Fenerbahçe – Erzurumspor FK
|Süper Lig
|5 Aralık
|Başakşehir – Fenerbahçe
|Süper Lig
|9 Aralık
|LASK – Fenerbahçe
|Şampiyonlar Ligi
|13 Aralık
|Fenerbahçe – Trabzonspor
|Süper Lig
KULÜP DİZDE REAKSİYON AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe, 14 Ekim'deki Aston Villa karşılaşması öncesinde Asensio'nun dizinde, son maçta aldığı darbeye bağlı reaksiyon tespit edildiğini duyurmuştu.
Sarı-lacivertliler, rehabilitasyon sonrasında oyuncunun maç sürelerini kademeli artırmayı öngören programı da dikkate alarak Asensio'yu tedbir amacıyla kadroya dahil etmemişti.
Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmana da katılmadığı bildirilen 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada forma giyemedi. Buna rağmen takım otobüsüyle stada gelerek arkadaşlarının yanında yer aldı.
EYLÜL AYINDA AMELİYAT HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI
Asensio'nun sakatlık süreci, 22 Ağustos'taki Konyaspor karşılaşmasının ardından başlamıştı. O dönemde yapılan kontrollerde oyuncunun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları saptandığı açıklanmıştı.
İspanyol futbolcu, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada o günlerde gündeme gelen ameliyat haberlerini reddetmiş ve saha çalışmalarına başladığını belirtmişti. Kulüp de 16 Eylül'de, sağlık değerlendirmeleri sonucunda Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosuna alınmasına engel bulunmadığını duyurmuştu.
KARTAL'DAN AÇIKLAMA MESAJI
İsmail Kartal, Alanyaspor maçının ardından Asensio ile arasında sorun bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Tecrübeli teknik adam, oyuncunun durumuyla ilgili hem Asensio'nun hem de kulübün 18 Ekim'de kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.
BU SEZON 8 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada 402 dakika sahada kaldı. İspanyol oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti.
Süper Lig'deki iki golünü Konyaspor ve Çaykur Rizespor karşısında atan Asensio, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Sturm Graz maçında da bir asist yaptı. Sakatlığının ardından yeniden ilk 11'de başladığı Rizespor deplasmanında takımının ilk golünü kaydetmişti.