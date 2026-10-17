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Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber: Ameliyat

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun dizindeki sorun nedeniyle ameliyat olacağı ve en az iki ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 23:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber: Ameliyat
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Marco Asensio
Marco Asensio
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Aston Villa ve Alanyaspor karşılaşmalarında görev yapamayan Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre, dizine uygulanan iğne tedavisinden istenen sonucu alamayan İspanyol futbolcu için operasyon kararı verildi. Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı ve en az iki ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?



TarihKarşılaşmaOrganizasyon
20 Ekim Fenerbahçe – Slavia Prag Şampiyonlar Ligi
26 Ekim Galatasaray – Fenerbahçe Süper Lig
31 Ekim Fenerbahçe – Göztepe Süper Lig
4 Kasım Fenerbahçe – Liverpool Şampiyonlar Ligi
8 Kasım Çorum FK – Fenerbahçe Süper Lig
21 Kasım Kocaelispor – Fenerbahçe Süper Lig
25 Kasım Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
29 Kasım Fenerbahçe – Erzurumspor FK Süper Lig
5 Aralık Başakşehir – Fenerbahçe Süper Lig
9 Aralık LASK – Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
13 Aralık Fenerbahçe – Trabzonspor Süper Lig
 

KULÜP DİZDE REAKSİYON AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe, 14 Ekim'deki Aston Villa karşılaşması öncesinde Asensio'nun dizinde, son maçta aldığı darbeye bağlı reaksiyon tespit edildiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertliler, rehabilitasyon sonrasında oyuncunun maç sürelerini kademeli artırmayı öngören programı da dikkate alarak Asensio'yu tedbir amacıyla kadroya dahil etmemişti.

Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmana da katılmadığı bildirilen 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada forma giyemedi. Buna rağmen takım otobüsüyle stada gelerek arkadaşlarının yanında yer aldı.

EYLÜL AYINDA AMELİYAT HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Asensio'nun sakatlık süreci, 22 Ağustos'taki Konyaspor karşılaşmasının ardından başlamıştı. O dönemde yapılan kontrollerde oyuncunun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları saptandığı açıklanmıştı.

İspanyol futbolcu, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada o günlerde gündeme gelen ameliyat haberlerini reddetmiş ve saha çalışmalarına başladığını belirtmişti. Kulüp de 16 Eylül'de, sağlık değerlendirmeleri sonucunda Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosuna alınmasına engel bulunmadığını duyurmuştu.

KARTAL'DAN AÇIKLAMA MESAJI

İsmail Kartal, Alanyaspor maçının ardından Asensio ile arasında sorun bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Tecrübeli teknik adam, oyuncunun durumuyla ilgili hem Asensio'nun hem de kulübün 18 Ekim'de kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.

BU SEZON 8 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada 402 dakika sahada kaldı. İspanyol oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti.

Süper Lig'deki iki golünü Konyaspor ve Çaykur Rizespor karşısında atan Asensio, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Sturm Graz maçında da bir asist yaptı. Sakatlığının ardından yeniden ilk 11'de başladığı Rizespor deplasmanında takımının ilk golünü kaydetmişti. 


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