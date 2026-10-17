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Yunus Akgün: "Herhangi bir sakatlığım yok"

Galatasaray'da Yunus Akgün, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 19:18 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Herhangi bir sakatlığım yok'
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Galatasaray'da Yunus Akgün, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SAHA ŞARTLARI ZORDU"

Karşılaşmanın oynandığı zemini değerlendiren Yunus Akgün, "Saha şartları zordu, iyi bir zemin yoktu. Tabii ki iki takım için de bu geçerli." dedi.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Yoğun maç takvimine değinen milli futbolcu, "Şimdi tekrardan bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Çok yoğun tempo, çok yüksek. Elimizden geldiğince iyi çalışıp her maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Galibiyetin önemine dikkat çeken Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Performans olarak istediğimiz şeyleri yapamasak da kazanmak çok önemliydi." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

"HERHANGİ BİR SAKATLIĞIM YOK"

Karşılaşmaya yedek başlamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yunus Akgün, "Herhangi bir sakatlığım yok. Hocamız böyle bir karar verdi. Zaten burada kim oynarsa oynasın her zaman Galatasaray'ın başarısı için mücadele ediyor. Kim hazır olursa o formayı giyecek." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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