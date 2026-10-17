Manchester City doludizgin! 7'de 7 yaptılar

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City, sahasında Ipswich Town'u 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Phil Foden ile 34 ve 69. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Ipswich Town'un golleri ise 21. dakikada Daizen Maeda ve 90. dakikada penaltıdan Zian Flemming'den geldi.
Bu sonuçla ligde 7'de 7 yapan Manchester City, puanını 21'e yükseltti. Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Aston Villa'ya konuk olacak. Ipswich Town ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Bu sonuçla ligde 7'de 7 yapan Manchester City, puanını 21'e yükseltti. Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City, Aston Villa'ya konuk olacak. Ipswich Town ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.