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Vaclav Cerny'nin Trabzonspor derbisi için kararı belli olacak!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Vaclav Cerny, Trabzonspor derbisinde forma giymek istiyor. Çek futbolcunun kadroda yer alıp almayacağına teknik direktör Vincenzo Italiano karar verecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 10:09
Haber: Fanatik
Vaclav Cerny'nin Trabzonspor derbisi için kararı belli olacak!
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Beşiktaş'ta Trabzonspor deplasmanı öncesinde Vaclav Cerny'nin sağlık durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ederken siyah-beyazlıların sağlık ekibi, oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor.

CERNY FORMAYI İSTİYOR!

Çek futbolcu, Trabzonspor ile oynanacak derbi karşılaşmasında forma giymek istediğini belirtti.

SON KARAR ITALIANO'NUN!

Vaclav Cerny'nin Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp almayacağına ilişkin son kararı, sağlık heyetinin yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda teknik direktör Vincenzo Italiano verecek.

 

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