İrfan Can Eğribayat'a Galatasaray maçı sonrası eleştiri!

Galatasaray'ın bulduğu gol sonrası İrfan Can Eğribayat'ın yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Uğur Meleke ve Güntekin Onay, İrfan Can Eğribayat'ın kariyeri boyunca sergilediği inişli çıkışlı performansa dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.
UĞUR MELEKE: "KARİYERİ BOYUNCA BÖYLE ŞEYLER YAPIYOR"
İrfan Can Eğribayat'ın zaman zaman önemli kurtarışlara imza attığını ancak kritik hatalar da yaptığını belirten Uğur Meleke, şu ifadeleri kullandı:
"Şans golü ama İrfan Can Eğribayat böyle, böyle kardeşim bu çocuğun kariyeri... Penaltı kurtarıyor, kahramanlaşıyor ama Amed maçında olmayacak yerde penaltı yaptırdı. Amed'e penaltı hediye etti. Bugün de böyle bir gol... Kariyeri boyunca böyle şeyler yapıyor."
GÜNTEKİN ONAY: "BÖYLE GOLLER DE YER"
Güntekin Onay ise İrfan Can Eğribayat'ın performansındaki istikrarsızlığa vurgu yaptı.
Onay, "İrfan Can Eğribayat iyi kurtarışlar yapar, böyle goller de yer. Bu potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.
"KORKUNÇ TRANSFER HATALARI"
Uğur Meleke, kaleci transferleri üzerinden de eleştirilerini sürdürerek Erhan Erentürk örneğini verdi.
Meleke, "Erhan Erentürk vardı Gençlerbirliği'nde, şu an Çorum FK'da yedek. Erhan'ı tut elinde, İrfan'ı alma ya da al ama yedek dursun. Korkunç transfer hataları." sözleriyle transfer tercihlerini eleştirdi.
UĞUR MELEKE: "KARİYERİ BOYUNCA BÖYLE ŞEYLER YAPIYOR"
İrfan Can Eğribayat'ın zaman zaman önemli kurtarışlara imza attığını ancak kritik hatalar da yaptığını belirten Uğur Meleke, şu ifadeleri kullandı:
"Şans golü ama İrfan Can Eğribayat böyle, böyle kardeşim bu çocuğun kariyeri... Penaltı kurtarıyor, kahramanlaşıyor ama Amed maçında olmayacak yerde penaltı yaptırdı. Amed'e penaltı hediye etti. Bugün de böyle bir gol... Kariyeri boyunca böyle şeyler yapıyor."
GÜNTEKİN ONAY: "BÖYLE GOLLER DE YER"
Güntekin Onay ise İrfan Can Eğribayat'ın performansındaki istikrarsızlığa vurgu yaptı.
Onay, "İrfan Can Eğribayat iyi kurtarışlar yapar, böyle goller de yer. Bu potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.
"KORKUNÇ TRANSFER HATALARI"
Uğur Meleke, kaleci transferleri üzerinden de eleştirilerini sürdürerek Erhan Erentürk örneğini verdi.
Meleke, "Erhan Erentürk vardı Gençlerbirliği'nde, şu an Çorum FK'da yedek. Erhan'ı tut elinde, İrfan'ı alma ya da al ama yedek dursun. Korkunç transfer hataları." sözleriyle transfer tercihlerini eleştirdi.
Galatasaray'a Ankara'da 3 puanı getiren gol⚽️🎥 https://t.co/lo82L6JQOl
— Sporx (@sporx) October 17, 2026