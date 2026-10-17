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Barcelona'dan tarihi rekor: Bu takım gerçek mi?

Barcelona, Real Betis'i deplasmanda 5-2 mağlup etti ve 9'da 9 yaparak La Liga tarihinde sezona en iyi başlangıç yapan takım oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 21:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan tarihi rekor: Bu takım gerçek mi?
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İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 5-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona, 10. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti. Betis, 27. dakikada Valentin Gomez ile skoru eşitledi. Rodri, 41. dakikada Barça'yı bir kez daha öne geçirdi.

Barcelona, 51'de Gabriel Jesus ile farkı 2'ye çıkardı. Betis, 53'te Ezzalzouli'nin golüyle hızlı bir şekilde farkı azalttı.

Betis'te Facundo Bernal, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eric Garcia, 62. dakikada farkı artırdı. Dani Olmo, 81. dakikada maçın skorunu belirledi.

BARÇA'DAN TARİHİ REKOR!

Lige 9'da 9 ve 27 puan ile başlayan Barcelona, rekoru kırdı ve La Liga'ya en iyi başlayan takım ünvanını aldı.

Barcelona ayrıca bu sezon oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazandı.

Sezona iyi başlayan Real Betis ise 19 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA EL CLASICO

Barcelona, gelecek hafta Real Madrid ile Camp Nou'da karşılaşacak. Betis ise Celta Vigo'ya konuk olacak.

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