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Sarıyer, Sivas'ta VAR'a takıldı

Sarıyer, Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı; 2 golü VAR'dan döndü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 19:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sarıyer, Sivas'ta VAR'a takıldı
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarıyer, 1. dakikada Andre Poko ile öne geçti.

Sivasspor, bu gole 30. dakikada Rey Manaj ile cevap verdi.

SARIYER'İN 2 GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Sarıyer'in 56 ve 79. dakikada Emeka Eze ile bulduğu 2 gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

SİVASSPOR 7. KEZ BERABERE KALDI

Bu sonucun ardından Sarıyer 16, Sivasspor ise 13 puana yükseldi. Sivasspor, bu sezzon 11 maçta 7. kez berabere kaldı.

Sarıyer, gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sivasspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

Stat: 4 Eylül
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy (Dk. 63 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık (Dk. 83 Duodu), Yusuf Çağlar Kefkir, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 63 Charisis), Ethemi, Manaj
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Attamah), Işık Kaan Arslan, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 86 Thiam), Barış Alıcı (Dk. 86 Erdi Dikmen), Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas (Dk. 68 Eren Karadağ), Poko (Dk. 68 Tunahan Ergül), Efecan Karaca, Eze
Goller: Dk. 1 Poko (SMS Grup Sarıyer), Dk. 30 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Işık Kaan Arslan, Dk. 45 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 90+6 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer), Dk. 82 Yusuf Çağlar Kefkir (Ekenler Beton Sivasspor)

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