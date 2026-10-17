Igor Korneev: 'Batrakov'u Atletico ve Barcelona'ya önerdim'

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ile ilgili dikkat çeken transfer açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbolculuk kariyerinde Barcelona forması giyen Rus futbol insanı Igor Korneev, vatandaşını Katalan ekibi ile birlikte Atletico Madrid'e önerdiğini söyledi.
Igor Korneev, "Batrakov'u Barcelona'ya önerdim. Deco, onu tanıyor ve Flick de muhtemelen tanıyordur. Anlaşılan Barcelona, bunun için erken olduğuna karar verdi." diye konuştu.
Korneev, "Batrakov'u, Atletico Madrid'e de önerdim. Yani her şey mümkün." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 7 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Igor Korneev, "Batrakov'u Barcelona'ya önerdim. Deco, onu tanıyor ve Flick de muhtemelen tanıyordur. Anlaşılan Barcelona, bunun için erken olduğuna karar verdi." diye konuştu.
Korneev, "Batrakov'u, Atletico Madrid'e de önerdim. Yani her şey mümkün." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 7 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.