Bayern Münih, Leipzig'e gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12, 47 ve 69. dakikalarda Luis Diaz, 26. dakikada Aleksandar Pavlovic, 34. dakikada Michael Olise ve 53. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 14'e yükseltirken Leipzig, 9 puanda kaldı.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg'a konuk olacak. Leipzig, Elversberg'i ağırlayacak.
⚽️Harry Kane, Bundesliga'daki 100. maçında da attı! https://t.co/Y4kHWNoyWV
— Sporxtv (@sporxtv) October 17, 2026
Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü. (4G, 2B)
Bayern Münih'te Luis Diaz'dan hat-trick geldi! ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/gP0GXxBAFh
— Sporxtv (@sporxtv) October 17, 2026
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 14'e yükseltirken Leipzig, 9 puanda kaldı.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg'a konuk olacak. Leipzig, Elversberg'i ağırlayacak.