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Bayern Münih, Leipzig'e gol oldu yağdı!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 21:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Leipzig'e gol oldu yağdı!
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Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12, 47 ve 69. dakikalarda Luis Diaz, 26. dakikada Aleksandar Pavlovic, 34. dakikada Michael Olise ve 53. dakikada Harry Kane kaydetti.

Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü. (4G, 2B)

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 14'e yükseltirken Leipzig, 9 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg'a konuk olacak. Leipzig, Elversberg'i ağırlayacak.

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