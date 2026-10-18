Kuzeyboru, Beşiktaş'ı karar setinde mağlup etti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kuzeyboru 3-2 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Kuzeyboru, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette toparlanan Beşiktaş, rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak durumu 1-1'e getirdi.
Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 kazanan Kuzeyboru, bir kez daha öne geçti.
Dördüncü sette üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 25-18'lik skorla karşılaşmayı karar setine taşıdı.
Son seti 15-12 kazanan Kuzeyboru, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Toplam 144 dakika süren karşılaşmada Kuzeyboru, deplasmanda elde ettiği galibiyetle haftayı kazanarak tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Emine Arıcı, Artyshuk)
Kuzeyboru: Czyrnianska, Yaren Işık, Szczurowska, Ayşe Çürük, Dumancic, Gamze Kılıç (Buse Kayacan, Burcu Yüzgenç, Kurilo, Ece Yılmaz, Wilmarie, Deniz Zengin)
Setler: 16-25, 25-22, 24-26, 25-18, 12-15
Süre: 144 dakika (28, 31, 35, 27, 23)
Karşılaşmaya etkili başlayan Kuzeyboru, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette toparlanan Beşiktaş, rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak durumu 1-1'e getirdi.
Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 kazanan Kuzeyboru, bir kez daha öne geçti.
Dördüncü sette üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 25-18'lik skorla karşılaşmayı karar setine taşıdı.
Son seti 15-12 kazanan Kuzeyboru, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Toplam 144 dakika süren karşılaşmada Kuzeyboru, deplasmanda elde ettiği galibiyetle haftayı kazanarak tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Emine Arıcı, Artyshuk)
Kuzeyboru: Czyrnianska, Yaren Işık, Szczurowska, Ayşe Çürük, Dumancic, Gamze Kılıç (Buse Kayacan, Burcu Yüzgenç, Kurilo, Ece Yılmaz, Wilmarie, Deniz Zengin)
Setler: 16-25, 25-22, 24-26, 25-18, 12-15
Süre: 144 dakika (28, 31, 35, 27, 23)