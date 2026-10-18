Bournemouth'tan Alex Scott'a dev fiyat!

Premier Lig'de transferin yeni gözdesi Alex Scott oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEV KULÜPLERİN RADARINDA
Bournemouth formasıyla ortaya koyduğu performansı İngiltere Milli Takımı'na da taşıyan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, dev kulüplerin radarına girdi.
SCOTT İÇİN 120 MİLYON EURO
The Athletic'ten Stuart James ve Thom Harris'in haberine göre Bournemouth, Scott için bonuslarla birlikte yaklaşık 120 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli belirledi.
OCAK TRANSFERİNE AÇIK KAPI
İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalma durumunun tehlikeye girmemesi şartıyla yıldız futbolcusunun ocak ayında ayrılmasına izin vermeyi değerlendirecek.
Sözleşmesinin bitmesine 18 aydan biraz fazla süre kalan Scott'ın yeni kontrat imzalama planının bulunmaması da transfer ihtimalini güçlendiriyor.
TUCHEL: "TAM BİR PAKET"
Scott'a yönelik ilgi, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in açıklamalarıyla daha da arttı.
Bu ayın başında Rijeka'da Hırvatistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyette İngiltere formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, Alman teknik adamdan büyük övgü aldı.
Tuchel, Scott için şu ifadeleri kullandı:
"Topla çok akıcı oynuyor, karar verme becerisi en üst seviyede. Büyük bir özgüvenle oynuyor. Çok hareketli ve topsuz oyundaki çalışma temposu da çok yüksek. O, tam bir paket."
Bournemouth formasıyla ortaya koyduğu performansı İngiltere Milli Takımı'na da taşıyan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, dev kulüplerin radarına girdi.
SCOTT İÇİN 120 MİLYON EURO
The Athletic'ten Stuart James ve Thom Harris'in haberine göre Bournemouth, Scott için bonuslarla birlikte yaklaşık 120 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli belirledi.
OCAK TRANSFERİNE AÇIK KAPI
İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalma durumunun tehlikeye girmemesi şartıyla yıldız futbolcusunun ocak ayında ayrılmasına izin vermeyi değerlendirecek.
Sözleşmesinin bitmesine 18 aydan biraz fazla süre kalan Scott'ın yeni kontrat imzalama planının bulunmaması da transfer ihtimalini güçlendiriyor.
TUCHEL: "TAM BİR PAKET"
Scott'a yönelik ilgi, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in açıklamalarıyla daha da arttı.
Bu ayın başında Rijeka'da Hırvatistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyette İngiltere formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, Alman teknik adamdan büyük övgü aldı.
Tuchel, Scott için şu ifadeleri kullandı:
"Topla çok akıcı oynuyor, karar verme becerisi en üst seviyede. Büyük bir özgüvenle oynuyor. Çok hareketli ve topsuz oyundaki çalışma temposu da çok yüksek. O, tam bir paket."