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Bournemouth'tan Alex Scott'a dev fiyat!

Bournemouth'un 23 yaşındaki orta sahası Alex Scott, İngiltere Milli Takımı'ndaki performansıyla transfer gündeminin üst sıralarına yerleşti. Kulübünün 120 milyon euro değer biçtiği yıldız için Chelsea, Liverpool ve Arsenal ihtimalleri öne çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth'tan Alex Scott'a dev fiyat!
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Bournemouth formasıyla ortaya koyduğu performansı İngiltere Milli Takımı'na da taşıyan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, dev kulüplerin radarına girdi.

SCOTT İÇİN 120 MİLYON EURO

The Athletic'ten Stuart James ve Thom Harris'in haberine göre Bournemouth, Scott için bonuslarla birlikte yaklaşık 120 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli belirledi.

OCAK TRANSFERİNE AÇIK KAPI

İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalma durumunun tehlikeye girmemesi şartıyla yıldız futbolcusunun ocak ayında ayrılmasına izin vermeyi değerlendirecek.

Sözleşmesinin bitmesine 18 aydan biraz fazla süre kalan Scott'ın yeni kontrat imzalama planının bulunmaması da transfer ihtimalini güçlendiriyor.

TUCHEL: "TAM BİR PAKET"

Scott'a yönelik ilgi, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in açıklamalarıyla daha da arttı.

Bu ayın başında Rijeka'da Hırvatistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyette İngiltere formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, Alman teknik adamdan büyük övgü aldı.

Tuchel, Scott için şu ifadeleri kullandı:

"Topla çok akıcı oynuyor, karar verme becerisi en üst seviyede. Büyük bir özgüvenle oynuyor. Çok hareketli ve topsuz oyundaki çalışma temposu da çok yüksek. O, tam bir paket."

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