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Nenad Bjelica: "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 16:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nenad Bjelica: 'Hak ettikleri bir galibiyet aldılar'
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, rakiplerinin hak ederek 3 puanla sahadan ayrıldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hırvat teknik adam, soruları yanıtladı.

Kasımpaşa'yı galibiyetten dolayı tebrik eden Bjelica, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden daha iyi bir performans gösterdiler ve hak ettikleri bir 3 puan aldılar. Açıkçası ilk yarı özelinde oyuncularımızdan istediklerimizi sahada ne yazık ki göremedik. Kompakt kalmamız gereken yerlerde kompakt kalamayıp çok ciddi boşluklar verdik. İlk yarının sonlarında bulmuş olduğumuz golle biraz umutlu bir şekilde içeriye girdik ve ikinci yarıya da aslında çok daha iyi başladık. Topu yerden daha fazla oynamaya başladık ve sadece uzun top oynamamaya çalıştık. Açıkçası 4-1'lik bir skor göstermiş olduğumuz performanstan sonra rakibimiz adına hak edilmiş bir galibiyet. Yapmamız gereken çok fazla iş var ve takımımızı geliştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Süper Lig'de geride kalan 3 yılda ciddi bir gelişim kaydettiğini söyleyen deneyim çalıştırıcı, "3 yıl aradan sonra fark ettiğim şey özellikle büyük takımlara baktığımızda çok ama çok büyük transferler yapıyorlar. Hatta sadece onlar değil, biraz alt sıralarda olan takımlar da ciddi yatırımlar ve transferler yapıyor. Bu da Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlıyor. Şu an için zaten Şampiyonlar Ligi'nde iki takım, Avrupa Ligi'nde bir takım ve Konferans Ligi'nde de bir takım Türk futbolunu temsil ediyor. Lig, her geçen gün gelişimini devam ettiriyor." dedi.

Takım olarak savunmada hatalar yaptıklarını anlatan Nenad Bjelica, "Takım kazanıyorsa birlikte kazanıyor, takım kaybediyorsa birlikte kaybediyor. Yunus il Erakovic değişikliği yaptım çünkü defansta biraz sakinlik kazanalım istedim ve pasta da daha kaliteli bir seçim olsun istedim. Bu sebepten dolayı bu değişikliği yaptım. Defansta biraz daha sakinlik olsun istedim. Yoksa Yunus'un kötü oynamasıyla ilgili almış olduğum bir karar değildi. Ne yazık ki yapmış olduğumuz hatalardan sonra da ikinci ve sonrasında da üçüncü golü yemiştik. Takımda bazı değişiklikler olabilir. Zaten yapmış olduğunuz ve verdiğiniz karar işe yaramıyorsa, oynayan futbolcular istediğiniz performansı vermiyorsa, öz güveni yerinde olmayan varsa ve hayal kırıklığı yaşamayan, hazır kimler varsa onları tercih edeceğiz. Bütün antrenmanlarda da takıma bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve en doğru ilk 11'i oluşturmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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