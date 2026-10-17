Galatasaray öncesi Lille'e Brest çelmesi

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brest, 6. dakikada Mama Samba Balde'nin golüyle öne geçti. Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı.
Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Brest ise 9'a yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lille, Monaco deplasmanına gidecek. Brest, Nice'yi ağırlayacak.
GALATASARAY İLE MAÇI NE ZAMAN?
Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.
Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Brest ise 9'a yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki maçında Lille, Monaco deplasmanına gidecek. Brest, Nice'yi ağırlayacak.
GALATASARAY İLE MAÇI NE ZAMAN?
Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.