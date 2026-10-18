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VakıfBank'tan inanılmaz geri dönüş!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Eczacıbaşı Peron'u 3-2 mağlup ederek ligdeki kayıpsız serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 21:28
Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
VakıfBank'tan inanılmaz geri dönüş!
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Peron ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı HDI Sigorta Spor Salonu'nda oynanan mücadelede VakıfBank, iki set geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ECZACIBAŞI İLK İKİ SETİ KAZANDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Peron, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ikinci sette de üstün oyununu sürdürdü ve 25-18'lik skorla setlerde durumu 2-0'a getirdi.

VAKIFBANK'TAN GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü sette oyunun kontrolünü eline alan VakıfBank, 25-18'lik skorla farkı bire indirdi. Konuk ekip, dördüncü sette de etkili performansını sürdürdü ve 25-22 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Karar setinde hata yapmayan VakıfBank, 15-9'luk skorla seti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı. Böylece sarı-siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı.

VAKIFBANK KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etti.

Eczacıbaşı Peron, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak. VakıfBank ise sahasında Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

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