VakıfBank'tan inanılmaz geri dönüş!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Peron ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı HDI Sigorta Spor Salonu'nda oynanan mücadelede VakıfBank, iki set geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ECZACIBAŞI İLK İKİ SETİ KAZANDI
Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Peron, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ikinci sette de üstün oyununu sürdürdü ve 25-18'lik skorla setlerde durumu 2-0'a getirdi.
VAKIFBANK'TAN GERİ DÖNÜŞ
Üçüncü sette oyunun kontrolünü eline alan VakıfBank, 25-18'lik skorla farkı bire indirdi. Konuk ekip, dördüncü sette de etkili performansını sürdürdü ve 25-22 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.
Karar setinde hata yapmayan VakıfBank, 15-9'luk skorla seti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı. Böylece sarı-siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı.
VAKIFBANK KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etti.
Eczacıbaşı Peron, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak. VakıfBank ise sahasında Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Peron, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ikinci sette de üstün oyununu sürdürdü ve 25-18'lik skorla setlerde durumu 2-0'a getirdi.
VAKIFBANK'TAN GERİ DÖNÜŞ
Üçüncü sette oyunun kontrolünü eline alan VakıfBank, 25-18'lik skorla farkı bire indirdi. Konuk ekip, dördüncü sette de etkili performansını sürdürdü ve 25-22 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.
Karar setinde hata yapmayan VakıfBank, 15-9'luk skorla seti ve karşılaşmayı 3-2 kazandı. Böylece sarı-siyahlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı.
VAKIFBANK KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etti.
Eczacıbaşı Peron, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak. VakıfBank ise sahasında Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.