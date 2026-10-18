Milli halterci Tuana Süren'den 3 altın madalya

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.
Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.