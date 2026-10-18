Milan, Atalanta karşısında zorlandı ama kazandı!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadelede Milan, Atalanta'yı 3-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya etkili başlayan Milan, 24. dakikada VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı Gonçalo Ramos'un gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Adrien Rabiot'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
RAMOS PENALTI KAÇIRDI, MILAN FARKI AÇTI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Milan, 57. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Ancak Gonçalo Ramos, bu kez kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Aynı dakikada Mario Gila'nın kaydettiği golle farkı üçe çıkaran Milan, skoru 3-0'a getirdi.
ATALANTA GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTI
Atalanta, 66. dakikada Gianluca Gaetano'nun golüyle farkı ikiye indirdi. Konuk ekip, 81. dakikada Nikola Krstovic'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye taşıdı.
Kalan dakikalarda Atalanta'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Milan sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MILAN YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdüren Milan, 7 maç sonunda 4 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 15'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.
Atalanta ise 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 9 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Adrien Rabiot'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
RAMOS PENALTI KAÇIRDI, MILAN FARKI AÇTI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Milan, 57. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Ancak Gonçalo Ramos, bu kez kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Aynı dakikada Mario Gila'nın kaydettiği golle farkı üçe çıkaran Milan, skoru 3-0'a getirdi.
ATALANTA GERİ DÖNMEYE ÇALIŞTI
Atalanta, 66. dakikada Gianluca Gaetano'nun golüyle farkı ikiye indirdi. Konuk ekip, 81. dakikada Nikola Krstovic'in kaydettiği golle skoru 3-2'ye taşıdı.
Kalan dakikalarda Atalanta'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Milan sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MILAN YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdüren Milan, 7 maç sonunda 4 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 15'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.
Atalanta ise 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 9 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.