Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Mücadelenin 8. dakikasında Başakşehir, Eldor Shomurodov'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Başakşehir'in 29. dakikada Ivan Brnic ile bulduğu 2. golü VAR incelemesi sonrası, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 66. dakikada Gaziantep FK, Serdar Dursun'un attığı golle beraberliği yakaladı.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Başakşehir, Umut Güneş'in golüyle yeniden öne geçti.
Bu dakikadan sonra iki takım da bazı şanslar bulsa da mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 11'e yükselten Başakşehir, 10. sırada yer aldı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK ise haftayı 8 puanla 14. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK, Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.
8. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shomurodov, pasını yay içindeki Umut Bozok'a vererek koşusuna devam etti. Umut, meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Olsen'e aktarmak isterken Camara'ya çarpan top altıpas gerisindeki Shomurodov'a geldi. Özbek futbolcu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0
28. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Gaziantep FK savunmasının uzaklaştıramadığı top sağ çaprazdaki Olsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla uzak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Olsen'in sağdan ortasında altıpas önündeki Umut Bozok'un kafayla vurduğu topu kaleci Tobiasz çizgiden çıkardı. Altıpas içindeki Brnic, topu ağlara gönderdi. Hakem Alpaslan Şen, gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şen, Umut'un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek golü geçersiz saydı.
42. dakikada Olsen'in sağdan ortasında altıpas gerisinde sırtı kaleye dönük topla buluşan Umut Bozok'un dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'tan döndü.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada soldan ceza sahasına giren Brnic'in şutunda, kaleci Tobiasz soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
66. dakikada Gaziantep temsilcisi beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kozlowski'nin ortasında altıpasta Ba ile mücadeleye giren Serdar Dursun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
70. dakikada Gassama'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sorescu, ceza sahasına girdikten sonra yerden pasını altıpas gerisindeki Serdar Dursun'a verdi. Serdar'ın karşı karşıya şutunda, kaleci Muhammed'in yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
81. dakikada İstanbul Başakşehir, bir kez daha üstünük kurdu. Ceza sahası dışında seri paslaşmalarla ilerleyen ev sahibi ekipte Umut Güneş, ceza yayının solundan çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
83. dakikada sağda aldığı topla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda, kaleci Tobiasz meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alpaslan Şen, Mert Bulut, Mücahid Adem Çelebi
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Kaluzinski (Dk. 57 Umut Güneş), Kemen, Olsen (Dk. 57 Yusuf Sarı), Shomurodov, Brnic (Dk. 72 Visca), Umut Bozok (Dk. 72 Bertuğ Yıldırım)
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez (Dk. 85 Sabahattin Destici), Arda Kızıldağ, Abena, Sylla (Dk. 46 Kerim Çalhanoğlu), Ogün Özçiçek, Gidado (Dk. 46 Maxim), Sorescu, Camara (Dk. 66 Gassama), Kozlowski, Stewart (Dk. 57 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 8 Shomurodov, Dk. 81 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir), Dk. 66 Serdar Dursun (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Orhan Ak (Maç bittikten sonra) (Gaziantep FK Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kharebashvili, Dk. 51 Kaluzinski, Dk. 75 Ba, Dk. 79 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir), Dk. 58 Camara, Dk. 80 Sorescu, Dk. 84 Kozlowski, Dk. 87 Serdar Dursun (Gaziantep FK)
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Mücadelenin 8. dakikasında Başakşehir, Eldor Shomurodov'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Başakşehir'in 29. dakikada Ivan Brnic ile bulduğu 2. golü VAR incelemesi sonrası, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 66. dakikada Gaziantep FK, Serdar Dursun'un attığı golle beraberliği yakaladı.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Başakşehir, Umut Güneş'in golüyle yeniden öne geçti.
Bu dakikadan sonra iki takım da bazı şanslar bulsa da mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 11'e yükselten Başakşehir, 10. sırada yer aldı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK ise haftayı 8 puanla 14. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK, Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.
8. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shomurodov, pasını yay içindeki Umut Bozok'a vererek koşusuna devam etti. Umut, meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Olsen'e aktarmak isterken Camara'ya çarpan top altıpas gerisindeki Shomurodov'a geldi. Özbek futbolcu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0
28. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Gaziantep FK savunmasının uzaklaştıramadığı top sağ çaprazdaki Olsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla uzak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Olsen'in sağdan ortasında altıpas önündeki Umut Bozok'un kafayla vurduğu topu kaleci Tobiasz çizgiden çıkardı. Altıpas içindeki Brnic, topu ağlara gönderdi. Hakem Alpaslan Şen, gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şen, Umut'un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek golü geçersiz saydı.
42. dakikada Olsen'in sağdan ortasında altıpas gerisinde sırtı kaleye dönük topla buluşan Umut Bozok'un dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'tan döndü.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada soldan ceza sahasına giren Brnic'in şutunda, kaleci Tobiasz soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
66. dakikada Gaziantep temsilcisi beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kozlowski'nin ortasında altıpasta Ba ile mücadeleye giren Serdar Dursun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
70. dakikada Gassama'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sorescu, ceza sahasına girdikten sonra yerden pasını altıpas gerisindeki Serdar Dursun'a verdi. Serdar'ın karşı karşıya şutunda, kaleci Muhammed'in yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
81. dakikada İstanbul Başakşehir, bir kez daha üstünük kurdu. Ceza sahası dışında seri paslaşmalarla ilerleyen ev sahibi ekipte Umut Güneş, ceza yayının solundan çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
83. dakikada sağda aldığı topla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda, kaleci Tobiasz meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alpaslan Şen, Mert Bulut, Mücahid Adem Çelebi
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Kaluzinski (Dk. 57 Umut Güneş), Kemen, Olsen (Dk. 57 Yusuf Sarı), Shomurodov, Brnic (Dk. 72 Visca), Umut Bozok (Dk. 72 Bertuğ Yıldırım)
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez (Dk. 85 Sabahattin Destici), Arda Kızıldağ, Abena, Sylla (Dk. 46 Kerim Çalhanoğlu), Ogün Özçiçek, Gidado (Dk. 46 Maxim), Sorescu, Camara (Dk. 66 Gassama), Kozlowski, Stewart (Dk. 57 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 8 Shomurodov, Dk. 81 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir), Dk. 66 Serdar Dursun (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Orhan Ak (Maç bittikten sonra) (Gaziantep FK Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kharebashvili, Dk. 51 Kaluzinski, Dk. 75 Ba, Dk. 79 Umut Güneş (İstanbul Başakşehir), Dk. 58 Camara, Dk. 80 Sorescu, Dk. 84 Kozlowski, Dk. 87 Serdar Dursun (Gaziantep FK)