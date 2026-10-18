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Türk satranççılardan NATO Şampiyonası'nda 3 madalya!

NATO Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Büyükusta Vahap Şanal bireysel klasik tempoda 7'de 7 yaparak şampiyon olurken Türk Silahlı Kuvvetleri takım sıralamasında zirvede yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 19:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk satranççılardan NATO Şampiyonası'nda 3 madalya!
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NATO Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk oyuncular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetler mensupları ve askeri personelinin katıldığı organizasyonun 36'ncısı, Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlendi.

Büyükusta (GM) ünvanlı Vahap Şanal, 7'de 7 yaparak bireysel klasik tempo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

GM Vahap'ın yanı sıra FIDE ustası (FM) Efe Mert Kılıç, usta adayı (CM) Muhammed Kaan Bacak, Egemen Gülden, Neşet Taha Ülken ve Tolga Akın'dan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

FM Efe Mert ise bireysel yıldırım tempoda 3'üncülüğü elde etti.

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