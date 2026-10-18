Salih Yoluç'dan Barselona 6 Saat Yarışı'nda 4'üncülük

Salih Yoluç'un sürücüleri arasında yer aldığı TF Türkiye takımı, LMGT3 sınıfında katıldığı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 7. ayağı Barselona 6 Saat Yarışı'nda 4. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salih'in yanı sıra İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey'nin pilot koltuğunda oturduğu takım, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen mücadelede piste çıktı.
TF Türkiye takımının 34 numaralı otomobili, 10. sıradan başladıkları Katalonya Pisti'ndeki yarışı, podyumun yalnızca 0.256 saniye gerisinde 4. sırada tamamladı.
Bir diğer Türk sürücü Ayhancan Güven ise Manthey takımının 91 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçti. Red Bull sporcusu Ayhancan ile takım arkadaşları Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy, lastiklerinin patladığı ve bazı sorunlar yaşadıkları yarışta 18. sırayı aldı.
TF Türkiye takımının 34 numaralı otomobili, 10. sıradan başladıkları Katalonya Pisti'ndeki yarışı, podyumun yalnızca 0.256 saniye gerisinde 4. sırada tamamladı.
Bir diğer Türk sürücü Ayhancan Güven ise Manthey takımının 91 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçti. Red Bull sporcusu Ayhancan ile takım arkadaşları Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy, lastiklerinin patladığı ve bazı sorunlar yaşadıkları yarışta 18. sırayı aldı.