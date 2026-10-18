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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan RAMS Park için açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, RAMS Park'ta herhangi bir yapısal bozukluğa rastlanmadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 20:36 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 20:48
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan RAMS Park için açıklama!
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından RAMS Park Stadı'nın durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin resmi açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, statta ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi'nde teknik incelemeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 18 Ekim 2026 tarihli basın açıklamasında, incelemelerin dün akşam saatlerinden başlayarak bugün sabah saatlerine kadar sürdüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, RAMS Park Stadı'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi. Stadın alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında birtakım iddialar paylaşılmıştır.

Söz konusu iddialar üzerine İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde:

RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür.

Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."






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