Bundesliga'nın 6. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Leverkusen, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken Freiburg bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FREIBURG ÖNE GEÇTİ, LEVERKUSEN GERİ DÖNDÜ
BayArena'da oynanan karşılaşmada Freiburg, 14. dakikada Derry Scherhant'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bayer Leverkusen, bu gole kısa sürede yanıt verdi. Ibrahim Maza, 19. dakikada fileleri havalandırarak skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
İlk yarısı karşılıklı gollerle geçen mücadelede Leverkusen, ikinci yarıda galibiyet golünü buldu. Patrick Schick, 76. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Bayer Leverkusen sahadan üç puanla ayrıldı.
LEVERKUSEN'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bayer Leverkusen, Freiburg karşısında aldığı galibiyetle Bundesliga'da üst üste üçüncü kez kazandı ve ligdeki toplam galibiyet sayısını dörde çıkardı. Freiburg ise sezonun ilk mağlubiyetini almasına rağmen 13 puanda kaldı. Bayer Leverkusen de bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti.
BEŞİKTAŞ İLE 6. HAFTADA KARŞILAŞACAK
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
10 Aralık Perşembe günü Almanya'daki BayArena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak
BayArena'da oynanan karşılaşmada Freiburg, 14. dakikada Derry Scherhant'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bayer Leverkusen, bu gole kısa sürede yanıt verdi. Ibrahim Maza, 19. dakikada fileleri havalandırarak skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
İlk yarısı karşılıklı gollerle geçen mücadelede Leverkusen, ikinci yarıda galibiyet golünü buldu. Patrick Schick, 76. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Bayer Leverkusen sahadan üç puanla ayrıldı.
LEVERKUSEN'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bayer Leverkusen, Freiburg karşısında aldığı galibiyetle Bundesliga'da üst üste üçüncü kez kazandı ve ligdeki toplam galibiyet sayısını dörde çıkardı. Freiburg ise sezonun ilk mağlubiyetini almasına rağmen 13 puanda kaldı. Bayer Leverkusen de bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti.
BEŞİKTAŞ İLE 6. HAFTADA KARŞILAŞACAK
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
10 Aralık Perşembe günü Almanya'daki BayArena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak