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Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen, Freiburg'un serisini bitirdi

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Freiburg'u 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı; Freiburg ise bu sezon ligde ilk kez yenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen, Freiburg'un serisini bitirdi
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Bundesliga'nın 6. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Leverkusen, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken Freiburg bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FREIBURG ÖNE GEÇTİ, LEVERKUSEN GERİ DÖNDÜ

BayArena'da oynanan karşılaşmada Freiburg, 14. dakikada Derry Scherhant'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bayer Leverkusen, bu gole kısa sürede yanıt verdi. Ibrahim Maza, 19. dakikada fileleri havalandırarak skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

İlk yarısı karşılıklı gollerle geçen mücadelede Leverkusen, ikinci yarıda galibiyet golünü buldu. Patrick Schick, 76. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Bayer Leverkusen sahadan üç puanla ayrıldı.

LEVERKUSEN'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bayer Leverkusen, Freiburg karşısında aldığı galibiyetle Bundesliga'da üst üste üçüncü kez kazandı ve ligdeki toplam galibiyet sayısını dörde çıkardı. Freiburg ise sezonun ilk mağlubiyetini almasına rağmen 13 puanda kaldı. Bayer Leverkusen de bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ İLE 6. HAFTADA KARŞILAŞACAK

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

10 Aralık Perşembe günü Almanya'daki BayArena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak

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